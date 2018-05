Conf Sarri | ' Inchinarsi a questo pubblico è il minimo che potessi fare Oggi celebrati

Napoli - Maurizio Sarri : i tifosi vogliono la Conferma/ “Il sogno deve continuare”. Lanciata una petizione : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:20:00 GMT)

Lorenzo Baldassarri - GP Spagna 2018 : “Non era facile vincere! Per il Mondiale bisogna Confermarsi” : Una gara dominata quella di Lorenzo Baldassarri a Jerez de la Frontera (Spagna), quarto round del Mondiale 2018 di Moto2. Su un passo regolare, il centauro italiano del Team Pons ha fatto la differenza non dando chance ai propri rivali in pista e, grazie a questo risultato, si è avvicinato alla vetta di Francesca Bagnaia in classifica generale. “Sono molto emozionato perché ho portato a casa una gara in cui mi sentivo forte. Mi sono ...

Allegri-Sarri - nervi tesi : il Confronto a distanza - lo scudetto si decide sul filo di lana : Allegri-Sarri, nervi tesi in vista del finale di stagione che si preannuncia più scoppiettante che mai. Un solo punto di distacco in classifica tra Juventus e Napoli e scudetto che può decidersi sul filo di lana ed all’ultimo minuto dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri non sta di certo attraversando un buon momento di forma, l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid ...

Juventus-Napoli - tutti i reparti a Confronto : ecco perchè la squadra di Sarri pensa al colpaccio : Juventus-Napoli, è la viglia della partita più importante della stagione, fondamentale scontro per lo scudetto, i punti di distacco in classifica sono 4, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio contro il Crotone, quella di Sarri dal successo contro l’Udinese, gli azzurri pensano al colpacci e hanno tutte le carte in regola per riuscirci, ecco l’analisi reparto per reparto. Partita dalla panchina, Allegri ha conquistato tanti ...

Milan-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Gattuso sceglie Kalinic - Sarri Conferma Mertens : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri per la Conferma. La continuità per puntare al Mondiale : Se il buongiorno si vede dal mattino, in Moto2 i colori italiani potranno recitare un ruolo da protagonisti lungo tutto il corso del Mondiale 2018. La doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri confezionata a Losail, infatti, è stato il miglior viatico per dare il via ad una stagione che si annuncia quanto mai combattuta ed importante per i nostri colori. Se, da un lato, si sapeva che il portacolori del team Sky Racing VR46 partiva tra i ...