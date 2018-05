Con il virologo Burioni si è concluso il 18° Congresso dei pediatri ad Ischia

meteoweb.eu

: RT @MyRedmoon77: #Burioni fa il #bullo con un #PremioNobel.Biologi in rivolta. Il virologo della crociata contro i #NoVax attaccano1 studio… - ShadyandMe1969 : RT @MyRedmoon77: #Burioni fa il #bullo con un #PremioNobel.Biologi in rivolta. Il virologo della crociata contro i #NoVax attaccano1 studio… - Mic_a_e_la : RT @MyRedmoon77: #Burioni fa il #bullo con un #PremioNobel.Biologi in rivolta. Il virologo della crociata contro i #NoVax attaccano1 studio… - Clod1975 : RT @MyRedmoon77: #Burioni fa il #bullo con un #PremioNobel.Biologi in rivolta. Il virologo della crociata contro i #NoVax attaccano1 studio… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Con l’intervento delprofessor Roberto, dell’Università San Raffaele di Milano, si èil 18°provinciale della Fimp (Federazione italiana dei medici), ad. “Da mesi se ne sentono di ogni genere – ha affermato il professor– e i genitori sono sempre più disorientati davanti ad un obbligo che in molti non accettano. I social network poi non aiutano, o meglio proprio per cercare di arrivarne a capo diventano veicolo di messaggi pro e contro e anche, purtroppo, di tantissime fake news, di bufale che portano disinformazione”.ha cercato di fare chiarezza sulle otto principali fake news che circolano sui vaccini e autismo (i vaccini indeboliscono le difese dei bambini; dieci vaccini sono troppi; i vaccini sono somministrati troppo presto; i vaccini hanno gravi effetti collaterali; i vaccini arricchiscono la case ...