Con il drone quadricottero S9 Micro si vola per soli 13 euro

Vulcani - Etna : svelata la struttura superficiale delle colate di lava Con un drone : Disporre di una topografia digitale il più possibile aggiornata e dettagliata dell’Etna è un requisito essenziale per cercare di prevedere con maggior accuratezza il comportamento di pericolosi fenomeni Vulcanici fra i quali le colate di lava, i flussi piroclastici e i lahars (colate di fango). Tecnologie e metodi per la realizzazione in tempi ridotti e a basso costo di accurati modelli digitali del terreno (DTM), sono descritti nello studio ...

Padova : spiava l’amica Con un drone - arrestato per stalking : Padova, 4 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco (Pd), a conclusione di prolungata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un operaio 53enne, residente in un comune della Saccisica, al quale viene contestato il reato di atti persecutori ai danni di una donna ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini : impresa sfiorata e domani Con le padrone di casa per superare il turno : impresa solo sfiorata dall’unica coppia italiana rimasta in gara nel torneo 3 Stelle di Mersin in Turchia. Marta Menegatti e Laura Giombini hanno impegnato duramente nella semifinale del loro girone la coppia brasiliana Elize Maia/Maria Clara, uscendo sconfitte solo al terzo set. Perso il primo parziale 21-16, le azzurre hanno dominato il secondo set, imponendosi 21-15 e nel terzo parziale hanno giocato punto a punto cedendo solo ai ...

Arriva il nuovo drone europeo - Con un messaggio per Washington - : La settimana scorsa è stato presentato il nuovo drone europeo, progettato in Europa, per l'Europa e per il mondo, come recita lo slogan scandito al Salone internazionale dell'aerospazio di Berlino. Si tratta di un velivolo a pilotaggio remoto, un MALE , Medium Altitude Long Endurance, , capace di volare a ...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai Con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riesCono a liberarsi di lui. DiCono no ai temi - la pagheranno” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Muse - arriva al cinema - solo per due giorni - il film Concerto 'Muse : Drones World Tour' : ... diretta da Tom Kirk e Jan Willem Schram, il concetto alla base del progetto e non mancheranno i famosi droni tra il pubblico che hanno caratterizzato gli spettacoli. L'elenco delle sale italiane ...

Macron «padrone» del Congresso Usa : l'Iran non avrà mai la bomba atomica : Ha parlato davanti al Congresso americano a camere riunite. Un rito raro, quello che ha visto protagonista Emmanuel Macron. Caduto nell'anniversario esatto d'un simile - e citato - discorso di Charles ...

Recensione DJI Tello : Il Miglior Drone EConomico : Abbiamo provato e testato a fondo il nuovo Drone DJI Tello. Ecco la nostra Recensione completa, con pro e contro del DJI Tello DJI Tello Recensione Qualche mese fa, come avrai sicuramente letto su YLU, è stato presentato ufficialmente il nuovo e bellissimo Drone DJI Tello. Abbiamo dedicato un articolo a questo DJI Tello in cui abbiamo analizzato tutte le […]

Comprare un drone Con i bitcoin? Ora in Italia è possibile : I Bitcoin sono sempre più diffusi: in Italia, per la prima volta al mondo, potranno essere utilizzati anche per l’acquisto di droni DJI. I prodotti del colosso cinese, leader planetario nella produzione di multirotori per usi amatoriali e professionali, potranno essere infatti acquistati con la criptovaluta tramite la piattaforma di e-commerce DJI Authorized Retail Store. “Al momento è possibile pagare in Bitcoin esclusivamente sul nostro store ...

Morto regista Vittorio Taviani - Con il fratello Paolo firmò «Padre padrone» e «Cesare deve morire» Le immagini : Si è spento a Roma il regista che con il fratello Paolo ha firmato capolavori del cinema italiano come «Padre padrone» o «La Notte di San Lorenzo»