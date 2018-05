Comunali : Vicenza - post nazifascisti su Fb : ANSA , Vicenza , 20 MAG E' polemica politica a Vicenzadopo che sono emersi post inneggianti al nazi-fascismo suiprofili social di dieci candidati consiglieri alleamministrative del 10 giugno collegati allo sfidante sindaco ...

Comunali di giugno - da Vicenza a Ragusa M5s a rischio flop : ROMA - 'A parte qualche famoso exploit le amministrative sono sempre state il nostro punto debole - ragiona un parlamentare del M5s - Ma stiamo affrontando il prossimo voto con una superficialità ...

Da Siena a Vicenza è dramma Comunali per M5S : A Siena il termine per la presentazione delle liste elettorali è scaduto oggi alle 12. Ma tra i nove candidati sindaco non c'è nessun grillino. Il Movimento Cinque Stelle ha infatti deciso di non ...

Comunali : Moretti (Pd) - il centrodestra si spacca a Vicenza - prove di rottura nazionali? : Vicenza, 18 apr. (AdnKronos) - "L'alleanza tra la Lega e Forza Italia fallisce miseramente a Vicenza, con il ritiro del candidato azzurro Mantovani. Segno di una coalizione che si regge su basi molto fragili e che litiga continuamente”. Lo sottolinea la consigliera regionale del Pd Alessandra Morett

Comunali : centrodestra diviso a Vicenza e a San Donà - si rischia a Treviso (2) : (AdnKronos) - E anche su questo Berlato non ha dubbi: "Prima di tutto, ricordo che l'accordo per un candidato di Fi a Vicenza e uno della Lega a Treviso stipulato tre mesi fa era stato sottoscritto solo da due partiti e non da tutti e quattro i partiti della coalizione di centrodestra, e quindi noi

Comunali : centrodestra diviso a Vicenza e a San Donà - si rischia a Treviso : Vicenza, 18 apr. (AdnKronos) - Alle prossime elezioni amministrative il centrodestra in Veneto si spacca non solo a Vicenza, ma anche a San Donà di Piave, uno dei Comuni più importanti dell'alto veneziano, e nei comuni veronesi di Bussolengo e Sona, Lega e Fi corrono separate. E, non solo ora si ris

Comunali : a Vicenza il centrodestra si spacca - e il candidato a sindaco si ritira : Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) - Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni Comunali a Vicenza: l'alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l'ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i ver