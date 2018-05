“Come Diana” Royal wedding | la star è Lady Kitty Nipote della ‘principessa triste’ ha

caffeinamagazine

: A chi dice, come @beppesevergnini , che #Meghan è come #Diana vorrei ricordare che: Diana era Inglese Meghan è afro… - zio_miura : A chi dice, come @beppesevergnini , che #Meghan è come #Diana vorrei ricordare che: Diana era Inglese Meghan è afro… - rebelkhaleesi : meghan è una regina kate who? camilla who? ve prego, come diana. - seivgionuotson : Già il fatto che volesse da prima diventare a tutti i costi una principessa come Diana la dice lunga, ma vabbè Con… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Alla fine del rito tutti i presenti alle nozze reali, compresi Harry e Meghan, hanno cantato l’inno britannico ‘Dio salvi la Regina’. Come tradizione, l’unica a non cantare è stata la regina stessa. Poi gli sposi si sono avviati fuori dalla Chiesa, baciandosi all’uscita. Marito e moglie sono saliti infine su una carrozza scoperta, un landeau, a bordo del quale attraverseranno le vie di Windsor salutando la folla. Poi è previsto un ricevimento al castello per i 600 ospiti nella St. George Hall offerto dalla Regina Elisabetta. In serata, un secondo ricevimento per soli 200 ospiti a Frogmore House, offerto dal Principe Carlo. Ilè stata un successo. Eppure tra tutti c’è stata lei a spiccare. In un parterre di dame belle e vestiti interessanti, la scena è stata rubata dalla fanciulla in fioreSpencer, figlia del fratello di ...