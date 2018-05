Colloquio tra Salvini e Di Maio | “Abbiamo chiuso sul futuro premier e sulla squadra di

Salvini da Di Maio - un’ora a Colloquio «Nel contratto di governo anche conflitto di interessi» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Argentina - Sampaoli incontra Dybala/ Colloquio di tre ore : la Joya alla ricerca del primo gol in albiceleste : Argentina, Sampaoli incontra Dybala, Colloquio di tre ore: La Joya ci sarà al Mondiale 2018. Vis a vis proficuo fra il ct della nazionale albiceleste e l’attaccante bianconero(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:51:00 GMT)

Orlando Bloom e Katy Perry a Colloquio con Papa Francesco : 'Un onore incontrarlo' : Oggi, grazie alla The Cura Foundation, Katy e Orlando sono rimasti decisamente emozionati di fronte al Pontefice, che ha spiegato: 'La scienza, come tutte le attività umane, sa di avere limiti da ...

Inter-Juve - ecco il Colloquio tra Allegri e Tagliavento che ha fatto infuriare i nerazzurri [VIDEO] : Inter-Juve farà molto discutere anche nei prossimi giorni. A caldo le polemiche per alcune decisioni del direttore di gara Orsato sono state veementi, sopratutto in merito alla mancata espulsione di Pjanic. Adesso però è spuntato un video nel quale il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, si complimenta col 4° uomo dell’incontro, il signor Tagliavento. All’interno del dialogo tra i due anche un elogio che sembra proprio indirizzato ad Orsato: ...

Coree - Colloquio privato tra Moon e Kim : 10.24 Lungo colloquio privato tra il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un,ripresi dalle telecamere mentre siedono su panchine di legno poste al termine di un pontile di colore azzurro. Poco prima avevano piantato un albero al confine,nutrito da terra e acque di entrambi lati del confine inter-coreano. Nell'incontro precedente,Kim aveva detto a Moon che non gli rovinerà più il sonno a causa del lancio di ...

Governo - iniziato il Colloquio tra Fico e la delegazione del Pd : Al via alla Camera l’incontro tra il presidente Roberto Fico e la delegazione Pd composta da Maurizio Martina, Andrea Marcucci, Graziano Delrio e Matteo Orfini. Gli esponenti democratici sono giunti al colloquio su un possibile Governo con M5s alla spicciolata, dopo essersi riuniti al Nazareno. L'articolo Governo, iniziato il colloquio tra Fico e la delegazione del Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fico a Colloquio con da Mattarella. M5S - un contratto per il governo | : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Salvini: «Partiamo»

Raid su Damasco - Colloquio tra Kirill e Francesco : basta spargimenti di sangue : Anche durante la benedizione Urbi et orbi, nella domenica di Pasqua, il Pontefice ha pregato per la fine delle violenze e dei conflitti che opprimono il mondo, per i quali ha domandato 'frutti di ...

Consultazioni - Colloquio tra il presidente Mattarella e Roberto Fico : l’incontro dura circa 20 minuti : È durato poco più di 20 minuti il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terminato l’incontro al Quirinale, Fico è rientrato a piedi a Montecitorio. Nessun commento sulle Consultazioni da parte di Fico che si è limitato a rispondere al saluto di alcune scolaresche e a stringere la mano ad alcuni passanti nel corso della sua camminata. “Buon lavoro, buona Pasqua ...

Gas e migranti - l'Italia esposta alla reazione russa. Colloquio con Sergio Romano e Vittorio Strada : Non saremmo, forse, l'anello più debole, ma di certo siamo tra quelli più esposti su due fronti cruciali: quello dell'energia e quello dell'immigrazione. Due carte in mano all'uomo che regna al Cremlino: Vladimir Putin. La "guerra delle spie" aperta dall'Europa e dagli Usa con Mosca può avere dei contraccolpi che vanno al di là dell'aspetto diplomatico, con l'eventuale espulsione dalla Federazione Russa di funzionari ...