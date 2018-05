: #News #Coldiretti,giornata mondiale delle api - CybFeed : #News #Coldiretti,giornata mondiale delle api - NotizieIN : Coldiretti,giornata mondiale delle api - TelevideoRai101 : Coldiretti,giornata mondiale delle api -

Boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sugli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E' quanto emerge da una analisi dellasu dati Ismea divulgata in occasione dellaApi del 20 maggio,istituita dall'Onu per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo insetto,tanto che Einstein sosteneva che:"Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra,all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita".(Di domenica 20 maggio 2018)