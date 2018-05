Clima | gli azionisti responsabili vanno all' attacco di Shell

Clima - il meteorologo : “Meglio le previsioni a chilometri zero” : “Meglio le previsioni meteo a chilometri zero”. Lo afferma il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin in riferimento a polemiche nate sui social media per le previsioni ‘bagnate’ di Google per il finesettimana di Pentecoste che tradizionalmente attira molti turisti tedeschi e austriaci in Alto Adige. Su Google, infatti, per i prossimi giorni sono indicate esclusivamente nuvole e pioggia, mentre il ...

Finanza e Clima : serve una carbon tax per convincere gli investitori che si fa sul serio : Anche se il cambiamento climatico non pare al centro del dibattito pubblico attuale, resta un tema strategico di questa nostra epoca, ormai presente in modo rilevante anche nelle analisi di esponenti autorevoli del mondo economico e finanziario.Fra queste segnalo un recente interessante intervento del Direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un convegno del 16 aprile scorso a Roma, sul tema "Finanza e crisi climatica". Dopo ...

Clima : per il 67% degli americani il governo Usa non fa abbastanza : Secondo due americani su tre (67%), il governo Usa sta facendo poco per proteggere il Pianeta dal cambiamento Climatico. A dirlo e’ un sondaggio condotto dal Pew Research Center su un campione di 2.500 statunitensi. Per il 69% l’amministrazione Trump – che ha fatto marcia indietro sull’accordo di Parigi – non sta facendo abbastanza per proteggere la qualita’ di fiumi e laghi, e il 64% pensa lo stesso in merito ...

"Negli Usa respiro quel Clima di lealtà che mi mancava in Italia. Spero che il nuovo Governo restituisca credibilità al Paese" : "Sono quello che sono sempre stato: un medico, un chirurgo e un professore universitario. Da questo punto di vista niente è cambiato. Semplicemente, al mio impegno clinico e alla ricerca medica oggi si aggiunge un ruolo manageriale, improntato soprattutto alla promozione dei rapporti accademici internazionali". È Ignazio Marino che parla e si racconta in un'intervista a Vanity Fair e parla della sua nuova vita a ...

Cile : Fmi - economia in ripresa grazie a migliori condizioni esterne e Clima interno : Il rapporto individua nel recupero del consumo privato il principio della ripresa registrata nel 2017, e si augura che gli investimenti privati possano aumentare diventando il motore dell'economia ...

Usa : l'amministrazione Trump taglia i fondi a chi studia il Clima : La Casa Bianca prosegue nel suo attacco a tutto ciò che è 'scienza del clima': ha già tagliato ripetutamente i finanziamenti alla Nasa sui programmi di scienze della Terra e costretto a rivedere ...

Clima - Oxfam : “Gli aiuti ai paesi poveri sono la metà del dovuto” : I paesi in via di sviluppo non stanno ricevendo, dalla meta’ ricca del mondo, i fondi promessi loro per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento Climatico. L’accordo di Parigi ha ribadito l’impegno di dare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 ma – secondo un rapporto diffuso stamani dall’Oxfam – nel 2015 e 2016 la cifra si e’ fermata a 48 miliardi. E di questi solo una parte ...

Primo maggio - al Concertone gli idoli indie di Spotify. Michielin : «Era tanto che non si respirava un Clima così» : Roma, piazza San Giovanni. Il concerto del Primo maggio quest'anno ha cambiato volto. Condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, lo spettacolo si consacra alla musica indie, con largo spazio ai ...

Grande Fratello - il dramma di Veronica. In piena diretta - mentre si respira un Clima di festa - la Satti scoppia in un pianto disperato. La figlia di Bobby Solo non regge e si lascia andare. Uno spettacolo tremendo… Pubblico sbigottito : Se avete visto la seconda puntata del Grande Fratello, sapete già tutto. Se non l’avete già vista, vi raccontiamo tutto noi. Cosa è successo? Dunque. Barbara D’Urso ha mostrato a Veronica Satti un video con le dichiarazioni di suo padre Bobby Solo. Quel video l’ha fatta piangere. Già perché Bobby Solo reputa “ridicola” la possibilità di un ricongiungimento. Forse Veronica non si aspettava che suo padre avrebbe reagito così, per questo è ...

Clima : Caritas Internationalis ed altre istituzioni cattoliche abbandonano gli investimenti nei combustibili fossili : In occasione della Giornata internazionale della Terra, 35 istituzioni cattoliche, tra cui Caritas Internationalis – un’istituzione ufficiale della Chiesa con sede nella Città del Vaticano e una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo che ha un’enorme influenza a livello globale – annunceranno la loro decisione di abbandonare gli investimenti nei combustibili fossili. Dal momento che alcune di queste importanti ...

Clima - Friuli Venezia Giulia : per il 90% degli abitanti i cambiamenti Climatici sono un problema serio : Per il 90 per cento degli abitanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al sondaggio online “cambiamenti Climatici in FVG: cosa ne pensi?” i mutamenti del Clima rappresentano un problema da non sottovalutare e gli effetti sono già oggi visibili anche in regione. E’ questo il più eclatante dei risultati del sondaggio lanciato a novembre 2017, predisposto dall’Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) ...

Cambiamenti Climatici : per evitare gli impatti più gravi le rinnovabili devono rappresentare almeno i due terzi dell’energia totale entro il 2050 : L’Agenzia Internazionale per le Energie rinnovabili (IRENA) ha pubblicato un rapporto dal titolo “Trasformazione energetica globale – una roadmap verso il 2050” che valuta il futuro mix energetico, le relative esigenze di investimento e i co-benefici economici, sociali e ambientali della trasformazione energetica. Il rapporto arriva in un momento cruciale per la pianificazione delle strategie di riduzione delle emissioni: la ...

Greenpeace : serve dimezzare la produzione di carne se vogliamo salvare il Clima : In Europa la riforma della PAC , Politica Agricola Comune, deve facilitare la transizione dal modello degli allevamenti intensivi a forme di agricoltura e di allevamento ecologiche. "La Politica Agricola Comune ci sta spingendo verso un baratro di insostenibilità. Gli allevamenti intensivi sono una grande fonte di emissioni di CO2, di inquinamento dell'aria e dell'acqua e possono ...

Greenpeace : dobbiamo dimezzare la produzione di carne e prodotti lattiero caseari se vogliamo salvare il Clima e la nostra salute : “Se vogliamo evitare gli impatti più devastanti dei cambiamenti climatici e rispettare l’Accordo di Parigi dobbiamo dimezzare produzione e consumo globale di carne e prodotti lattiero caseari entro il 2050″: lo afferma il rapporto di Greenpeace “Meno è meglio”. In Europa la riforma della PAC (Politica Agricola Comune) deve facilitare la transizione dal modello degli allevamenti intensivi a forme di agricoltura e di allevamento ...