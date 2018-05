Classifica MotoGp Il Mondiale Piloti in vista del Gp Francia 2018 Le Mans

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e Classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Francia 2018 : risultato e Classifica : Le qualifiche del GP di Francia 2018 hanno regalato grande spettacolo, i big si sono dati battaglia per la conquista della pole position. Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales hanno duellato a lungo per ottenere il miglior piazzamento sulla Griglia di partenza della gara di domani. Di seguito l’ordine di partenza e la Griglia del GP di Francia 2018, il risultato e la classifica delle qualifiche della quinta ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e Classifica delle prove libere 3 e del combinato. Maverick Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi chiude terzo : Nelle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale di MotoGP, il migliore è stato Maverick Vinales in sella alla Yamaha con il crono di 1’31″619 a precedere la Honda di Marc Marquez (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Fuochi d’artificio nel finale con caduta anche per il leader del Mondiale. Più attardato Andrea Dovizioso (15°) che però rientra nella top 10 della ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e Classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e Classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

MotoGP - Marc Marquez ha già vinto il Mondiale? Superiorità netta e avversari già lontani in Classifica : In un colpo solo Marc Marquez vince il Gran Premo di Spagna e torna in vetta alla classifica del Mondiale 2018. Non solo, il Cabroncito passa da -1 nei confronti di Andrea Dovizioso addirittura a +24, nel breve volgere di pochi minuti. Un balzo in avanti incredibile ed inaspettato che deve assolutamente spaventare tutto il resto del lotto. Se, infatti, già prima lo spagnolo era il grande favorito di questo Mondiale, dopo questo fine settimana ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...

MotoGp - la Classifica piloti dopo il gran premio di Jerez : MotoGp Jerez, la classifica piloti – Si è conclusa la gara di MotoGp a Jerez, incredibili colpi di scena ed indicazioni per il proseguo del campionato, ad approfittarne sicuramente Marc Marquez che oggi ha dimostrato di essere quello più in forma, in crisi invece le Yamaha di Valentino Rossi e Vinales, piazzamenti bugiardi per via dei problemi altrui. Brutto incidente a pochi giri dal termine, coinvolti Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa, tutti ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : ordine d’arrivo - risultato e Classifica : A Jerez de la Frontera è andato in scena uno scoppiettante GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Non sono mancati i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e appassionante dove tutti i big si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa hanno regalato uno show emozionante mentre Valentino Rossi è andato un po’ in difficoltà. GP Spagna 2018: ordine ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e Classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

