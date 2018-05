Classifica Mondiale Moto2 | GP Francia 2018 | Francesco Bagnaia si porta a +25 su Oliveira

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Francia 2018 Le Mans : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Francia 2018 a Le Mans. Marquez sta tentando il primo allungo, i Piloti italiani devono recuperare(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:00:00 GMT)

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori Gp Spagna 2018 : la Mercedes vola - Ferrari in calo : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Lewis Hamilton vince la seconda gara consecutiva e allunga ancora su Sebastian Vettel(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:00:00 GMT)

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Kegums : La quarta doppietta stagionale dell’olandese Jeffrey Herlings, nel settimo round del Mondiale 2018 di MXGP, davanti ad Antonio Cairoli a Kegums, rafforza la leadership nella Classifica generale. Sono 29 i punti di vantaggio ora dell’orange sul centauro siciliano. Il campionato è sempre più incentrato nell’accoppiata dei due alfieri di KTM. Classifica Mondiale 2018 MXGP dopo GP LETTONIA 2018 CLICCA QUI PER ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +17 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Spagna, conquistando così il secondo successo consecutivo dopo quello di Baku. Il Campione del Mondo ora ha ben 17 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare di un quarto posto, complice un errore al pit stop. Classifica Mondiale piloti F1 (dopo cinque ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori Gp Spagna 2018 : l'esordio di Verstappen (Barcellona) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Hamilton in testa su Vettel, la Ferrari davanti alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:36:00 GMT)

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l’allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo importante verso la conferma del titolo iridato. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale piloti 2018 Superbike: 1. Jonathan ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Spagna 2018 Barcellona (oggi 13 maggio) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Hamilton in testa su Vettel, la Ferrari davanti alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:50:00 GMT)

MotoGP - Marc Marquez ha già vinto il Mondiale? Superiorità netta e avversari già lontani in Classifica : In un colpo solo Marc Marquez vince il Gran Premo di Spagna e torna in vetta alla classifica del Mondiale 2018. Non solo, il Cabroncito passa da -1 nei confronti di Andrea Dovizioso addirittura a +24, nel breve volgere di pochi minuti. Un balzo in avanti incredibile ed inaspettato che deve assolutamente spaventare tutto il resto del lotto. Se, infatti, già prima lo spagnolo era il grande favorito di questo Mondiale, dopo questo fine settimana ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Spagna 2018 : Francesco Bagnaia conserva la testa - Lorenzo Baldassarri si avvicina : Francesco Bagnaia si conferma in vetta alla graduatoria del campionato del mondo 2018 di Moto2. Il terzo posto del pilota piemontese a Jerez gli ha permesso di mantenere la leadership ma Lorenzo Baldassarri, vittorioso in Andalusia, si avvicina, distanziato di appena 9 lunghezze. Guadagna posizioni anche Miguel Oliveira, terzo a 10 punti do “Pecco”, mentre Mattia Pasini scende in quarta posizione (58 punti). LA Classifica Mondiale ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Spagna 2018 : Marco Bezzecchi è il nuovo leader davanti a Jorge Martin e Aron Canet : Marco Bezzecchi è il nuovo leader della Classifica del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano ha chiuso il GP di Spagna al secondo posto ma ha raggiunto la leadership del campionato grazie alla caduta che ha coinvolto gli spagnoli Jorge Martin e Aron Canet, insieme a Enea Bastianini e Tony Arbolino (clicca qui per il video della caduta). Bezzecchi può contare ora su 8 punti di vantaggio proprio su Martin, mentre in terza posizione c’è ...

Classifica Motogp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Spagna 2018 (Jerez) : Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp di Spagna 2018, atteso oggi sulla pista di Jerez. Andrea Dovizioso è leader ma Marquez è vicinissimo.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:00:00 GMT)