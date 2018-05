Classifica Giro d' Italia 2018 Maglia rosa e altre graduatorie | la nuova maglia bianca

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie - 15tappa - oggi - : Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa e altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… , oggi, .

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : salite a ripetizione. Chi ha coraggio può ribaltare la Classifica : Dopo le fatiche dello Zoncolan, altra tappa dura a chiudere questa seconda settimana del Giro d’Italia 2018: quindicesima frazione, si parte da Tolmezzo e si arriva a Sappada dopo 176 chilometri e ben quattro GPM. Si può fare la differenza, anche se le salite non sono lunghissime e con pendenze impossibili. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : il ruggito del fuoriclasse. Vittoria da campione vero - può ribaltare la Classifica! : Chi se lo sarebbe mai aspettato? Dopo due settimane di buchi, tempo perso in montagna e sugli strappi, Chris Froome è tornato a correre da Chris Froome nel giorno più importante, almeno fino ad ora, del Giro d’Italia 2018. Il britannico del Team Sky ha vinto sullo Zoncolan, montagna simbolo della corsa rosa che in maniera simbolica inaugura anche la seconda fase del Giro, quella più dura e impegnativa. Se l’atleta ammirato fino ad ...

Giro d'Italia 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 14 : Chris Froome torna re: suo lo Zoncolan davanti ad uno splendido Yates che consolida la leadership. Dumoulin a 36", crollo di Aru Giro d'Italia 2018, Froome risorge sullo Zoncolan. classifica ...

Giro d’Italia – Royal Wedding : doppietta britannica sullo Zoncolan : Froome vince la tappa - Yates è sempre più rosa. Ecco la nuova Classifica : Giro d’Italia, Chris Froome vince la sua prima tappa in Italia sul terribile Zoncolan. Vola la maglia rosa Simon Yates che ha superato a pieni voti anche l’ultimo esame Nel giorno del Royal Wedding tra il Principe Harry e la bellissima Meghan Markle, anche il Giro d’Italia celebra la Gran Bretagna con una doppietta storica sull’infernale Zoncolan. Nella salita più dura d’Europa, Chris Froome ha vinto la sua prima ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - 14a tappa Zoncolan : Lo Zoncolan ha regalato grandissimo spettacolo, il Mostro della Carnia ha letteralmente rivoluzionato la Classifica generale del Giro d’Italia 2018. La salita più dura d’Europa ha messo in ginocchio tutti i big, la corsa per la maglia rosa è completamente aperta. Fabio Aru è letteralmente crollato, Chris Froome ci ha provato, Simon Yates e Tom Dumoulin sono in piena lotta per il titolo, Domenico Pozzovivo vuole il podio a tutti i ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 14ª tappa : l’inferno dello Zoncolan per rivoluzionare la Classifica : Percorso, altimetria e favoriti della 14ª tappa del Giro d’Italia: oggi l’inferno dello Zoncolan Grande banco di prova oggi nella 14ª tappa del Giro d’Italia per i ciclisti. I corridori affronteranno il difficilissimo e tanto atteso Monte Zoncolan. Una tappa di montagna dura con finale durissimo. 186km da San Vito di Tagliamento al Monte Zoncolan, considerato la salita più alta d’Europa con 10 km al 12% di media con punte ...

Giro d'Italia 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 13 : tappa tranquilla e arrivo in volata in Veneto: Viviani trionfa a Nervesa della Battaglia, terza vittoria in questo Giro d'Italia Giro d'Italia 2018: le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso

Classifica Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa : Yates amministra - Pozzovivo vicino al podio. 10° Aru prima dello Zoncolan : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. La Ferrara-Nervesa della Battaglia, infatti, non ha riservato sorprese e i big hanno potuto godersi una giornata di relax in vista del durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. Simon Yates rimane sempre in maglia rosa con 47” di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo è in piena lotta per il podio insieme a Thibaut ...