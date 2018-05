Cinema e musica agli Internazionali con Fedez e Stefano Accorsi

Al comisano Marco Guccione il 'Premio Rai-Cinema Channel' al Festival Internazionale dei Tulipani per la musica del docufilm 'A me resta la ... : Un giovane siciliano modello che, grazie ai sacrifici, è riuscito a laurearsi in Economia presso l'Università degli studi di Catania e da gennaio si è trasferito a Roma dove lavora presso un noto ...

Carmen Consoli - una vita di passioni. «Suono - faccio l'olio - amo il Cinema e le orchestre : la musica mi ha insegnato la libertà» : Però la sottotraccia è una domanda che dovremmo porci con sincera fermezza: quale idea di scienza, di progresso e di consorzio umano stiamo sviluppando? Cantato con una buona dose di rabbia mista a ...

Luca Seccafieno diviso tra musica e progetti Cinematografici : Luca Seccafieno, classe ’75 ha iniziato gli studi musicali giovanissimo suonando prima il Pianoforte poi la Tromba presentandosi così in pubblico già a otto anni in qualità di trombettista in una banda musicale. Allievo di Giuseppe Cuccaro e Cicci Santucci, ha un discreto feeling con la musica swing ma la formazione classica, diventata dominante, l’ha appresa dal M° Sandro Verzari guida d’eccellenza che l’ha seguito per tutto ...

Middle east Now 2018 Cinema - teatro - film - libri - eventi musicali e gastronomici per la giornata del 14 aprile : Tra le anteprime cinematografiche alle 21.00 al cinema La Compagnia alla presenza dell'attrice protagonista Zahraa Ghandour, "The Journey" , Iraq. 2017, , ultimo film del talentuoso regista iracheno ...

Andrew Lloyd Webber - quando il re dei musical ha fatto cantare il Cinema : Autore di alcuni fra i più celebri show teatrali al mondo, insieme al suo storico collaboratore Tim Rice , Andrew Lloyd Webber ha compiuto 70 anni e per l'occasione riscopriamo quali fra i suoi ...

'Il gladiatore' al Circo Massimo : il kolossal su schermo gigante con la musica dal vivo - Cinema - Spettacoli : Tornano i gladiatori al Circo Massimo. L'8 e il 9 giugno il kolossal di Ridley Scott sarà proiettato in alta definizione su schermo gigante di oltre 20 metri accompagnato da una formazione di 200 ...