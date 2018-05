Chiuse gazebarie della Lega | il sì dal 91% dei votanti

ilgiornale

(Di domenica 20 maggio 2018) Sono circa 215 mila i cittadini che in questo fine settimana sono andati ai gazebo per votare il contratto di governo- 5 stelle. I sì hanno raggiunto il 91% del totale.Per lasi tratta di un ottimo risultato, eccezionale la partecipazione all'iniziativa. Non sono arrivati solo sì o no ma anche tanti suggerimenti di modifica e arricchimenti al programma. La quasi totalità dei no èta alla proposta del reddito di cittadinanza e all'atteggiamento dei 5 stelle sull'immigrazione giudicato troppo morbido."Nei due giorni di gazeboavete partecipato in 215mila, con il 91% di Sì al programma di governo", conferma Matteo Salvini sui suoi social, "Per questo risultato emozionante, una sola parola: grazie! Le idee di ciascuno di voi faranno parte del nostro Futuro. Insieme si può, #andiamoagovernare".