Chieti | si chiama Fausto Filippone l’uomo che ha gettato la figlia 12enne dal cavalcavia

(Di domenica 20 maggio 2018)è ancora aggrappato alla rete di protezione dell'autostrada e minaccia di buttarsi giù. L'uomo non collabora con i mediatori, e urla soltanto "Scusa, scusa". Oggi pomeriggio haladella compagna dalLa bambina di 12 anni è morta sul colpo. La piccola era stata lanciata dal viadotto di Francavilla al Mare dell'A4. Lo hanno constatato, a quanto si apprende, i medici legali.L'uomo che prima ha lanciato dal ponte ladella convivente di soli 12 anni e sta minacciando il suicidio, si, 49 anni, dirigente della Brioni. A quanto si apprende da persone sul posto, non parla con i mediatori, fa segni e non vuole che nessuno gli si avvicini.