Chiara Nasti | «A chi mi dice | “Hai solo 20 anni”»

(Di domenica 20 maggio 2018) Tra le fashion blogger più famose d’Italia, con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, è stata ospite fissa di Piero Chiambretti nei panni di esperta di moda, concorrente di Dance Dance Dance e infine naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi (da cui si è ritirata dopo appena sei giorni per tornare dal fidanzato Ugo), e creatrice di una linea di prodotti per capelli con Sunsilk.ci accoglie negli studi milanesi di Attila & Co. Partiamo dalle origini. Che cosa ricorda della sua infanzia? «Ero ribelle e indipendente. Vi dicoche una volta sono fuggita dall’asilo! Per tutta la mia carriera scolastica scuola sono stata un elemento di disturbo per gli insegnanti: chiacchieravo sempre! Non sono mai stata sospesa, ma ho sempre avuto voti bassi in condotta». Ormai da cinque anni la sua principale fonte di reddito è il web. Da chi si fa ...