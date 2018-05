Chi è Giuseppe Conte | il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S

Giuseppe Conte - Chi è il favorito per la premiership nel governo M5s Lega : Professore universitario, a Firenzee alla Luiss, e tanti incarichi, dall'Agenzia spaziale all'Arbitro finanziario. Più avvocato civilista che esperto di Pubblica amministrazione. Si tratta di Giuseppe Conte, l'uomo che potrebbe prendere il posto di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi alla guida del governo targato Movimento 5 stelle e Lega.--Nato 54 anni fa a Volturara Appula, in provincia di Foggia, Conte si è laureato in Giurisprudenza alla ...

Giuseppe IaChini premiato dalla Sezione UNVS di Sassuolo : La Sezione UNVS di Sassuolo ha premiato Giuseppe Iachini per l’ottimo lavoro svolto con la squadra neroverde Parata di personaggi dello sport al tradizionale appuntamento di primavera promosso dalla Sezione UNVS di Sassuolo, presieduta da Bruno Iotti. Su tutti premiato Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo Calcio che anche quest’anno ha disputato con successo il campionato di serie A, raggiungendo anticipatamente la salvezza. ...

Giuseppe Uva - il pg Chiede 13 anni per gli agenti : Giuseppe Uva ultime notizie – Il pg ha richiesto pene aspre per gli agenti di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri coinvolti nel decesso dell’operaio morto a Varese. Massimo Gaballo ha chiesto fino a 13 anni con l’accusa di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravata. Giuseppe Uva non sarebbe inoltre stato picchiato durante il fermo del 2008. La morte dell’operaio sarebbe quindi avvenuta per le ...

Processo Giuseppe Uva - pg : "Morì per stress provocato dai carabinieri"/ Milano - Chieste pene fino a 13 anni : Processo Giuseppe Uva: nella sua requisitoria il pg di Milano ha chiesto condanna a 13 anni ai carabinieri ed a 10 anni e 6 mesi ai poliziotti, spiegando le cause della morte.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:28:00 GMT)

Giuseppe Uva - pg Chiede condanne fino a 13 anni per carabinieri e poliziotti : “Provocarono lo stress che lo uccise” : In primo grado gli imputati erano stati assolti perché il fatto non sussiste. E nelle motivazioni i giudici sostennero che Giuseppe Uva, l’operaio deceduto a Varese dopo un fermo nel giugno 2008, non era stato picchiato. Oggi il pg di Milano, Massimo Gaballo, per gli imputati ha chiesto condanne fino a 13 anni per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato. Per l’accusa è stato provocato dalle “condotte ...

Crotone. Incidente sul lavoro i morti sono Mario De Meco - Giuseppe Greco e Dragos Chiriac : Si è aggravato il bilancio dell’Incidente sul lavoro dello scorso 5 aprile sul lungomare di Crotone. L’improvviso crollo di un

Maria De Filippi - l'ultimo trionfo di Amici : il ballerino Giuseppe Giofrè in orbita - con Chi andrà in tour : Amici di Maria De Filippi continua a sfornare talenti. E uno dei maggiori successi della conduttrice è sicuramente il ballerino Giuseppe Giofrè . Dopo aver vinto la finale del programma ed essersi ...

Giuseppe Anastasi : nuove date del Tour 'Canzoni ravvicinate del vecChio tipo' : Già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming Giuseppe Anastasi sarà in concerto il 21 maggio al Bravo Caffè di Bologna , inizio concerto ore 22.00, . E il 27 maggio all'...