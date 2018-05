Chi di maglietta ferisce | di maglietta perisce | la replica di Selvaggia Lucarelli al

LUIGI FAVOLOSO "MAGLIETTA SESSISTA" : È SQUALIFICATO! / Tutto pilotato? "Chiederò scusa a Chi ho ferito" : LUIGI Mario FAVOLOSO continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:10:00 GMT)

Brindisi - indossa una maglietta con scritto “pusher”. E lo è davvero : nella sua auto trovato mezzo Chilo di droga. Arrestato : Il modo migliore per vendere droga e non farsi riconoscere? In teoria, fare di tutto per non dare nell’occhio. Non la pensa così uno spacciatore 33enne di Brindisi, che durante la sua “attività” se ne andava in giro per la città indossando una maglietta con la scritta “pusher“. E nell’auto mezzo chilo di hashish e marijuana. Se ne sono accorti i carabinieri, che lo hanno Arrestato in flagranza di reato per ...

Giordano MazzocChi/ Uomini e Donne : indossa una maglietta con marChio in bella vista. Bufera in studio : Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore criticato per aver indossato una maglietta con logo ben in vista. Ingenuità o tentativo di sponsorizzare un marchio?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:50:00 GMT)