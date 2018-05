Che Tempo Che Fa | Puntata 20 maggio 2018 | Ospiti | Diretta

blogo

(Di domenica 20 maggio 2018) Il liveblogging inizierà fra poco!Ennesimo appuntamento di Cheche fa, il talk show di Fabio Fazio, in onda domenica 20alle 20:35 su Rai1. CheChe Fa 20La scaletta La politica torna negli studi del talk show con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in collegamento da Roma.mente da Cannes in esclusiva parlerà anche Marcello Fonte, che si è da poche ore aggiudicato il premio come miglior attore per Dogman, film di Matteo Garrone, anche lui ospite, in occasione della settantunesima edizione del Festival del Cinema sulla Costa Azzurra.prosegui la letturaCheChe Fa20pubblicato su TVBlog.it 2020:30.