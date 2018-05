Che tempo che fa Ospiti e diretta | Steven Spielberg promuove Frank Matano 20 Maggio

Previsioni Meteo - altro Che estate : verso fine Maggio con forte maltempo in tutt’Italia - tendenza all’instabilità : 1/15 ...

Fabrizio Gifuni/ Da Pippo Fava a Paolo VI - quante interpretazioni memorabili (Che tempo che fa) : Fabrizio Gifuni, la grande interpretazione di Pippo Fava al Teatro Petruzzelli gli ha regalato una grandissima fama e dimostrato tutte le sue capacità attoriali. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:50:00 GMT)

MILENA BERTOLINI/ Pronta a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali (Che tempo che fa) : MILENA BERTOLINI è pronto a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali. Sarà importante vincere la sfida con il Portogallo. Oggi l'ex calciatrice è ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:42:00 GMT)

Che tempo Che Fa | Puntata 20 maggio 2018 | Ospiti : Ennesimo appuntamento di Che Tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio, in onda domenica 20 maggio alle 20:35 su Rai1. Che Tempo Che Fa | 20 maggio 2018 | La scaletta Grande spazio allo sport con un'intervista esclusiva al nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Roberto Mancini. Nel giorno della finale degli Internazionali di Roma, arrivano da Fabio Fazio uno dei protagonisti del torneo di tennis, Fabio Fognini, e la ...

LUCA CARBONI/ Dopo "Una grande festa" pronto per lo Sputnik Tour (Che tempo che fa) : È un buon momento per LUCA CARBONI, visto che il suo singolo Una grande festa ha successo. Presto partirà lo Sputnik Tour. Oggi il cantautore sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:31:00 GMT)

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 20 maggio : Mancini - Claudio Fava - Fabrizio Gifuni - Alessia Marcuzzi : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:18:00 GMT)

FABIO FOGNINI/ Dopo la sconfitta a Roma contro Nadal pronto per l’Atp di Ginevra (Che tempo che fa) : FABIO FOGNINI, Dopo la sconfitta contro Rafael Nadal a Roma, guarda all'impegno dell'Atp 250 di Ginevra. Oggi il tennista sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:14:00 GMT)

Roberto Mancini/ Lory Del Santo e quella notte di passione col ct dell'Italia (Che tempo che fa) : Roberto Mancini, l'allenatore torna in televisione per la prima volta su Rai Uno da Fabio Fazio dopo essere stato nominato commissario tecnico della nazionale italiana. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:46:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI/ Un pensiero per l'amica Nadia Toffa costretta a nuove cure : "Daje Nadia!" (Che tempo che fa) : Le nuove borse del brand di ALESSIA MARCUZZI sono presenti nel gruppo commerciale Rinascente. Oggi la conduttrice sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:42:00 GMT)

CLAUDIO FAVA/ Il figlio di Pippo Fava alla guida della Commissione Antimafia (Che tempo che fa) : CLAUDIO Fava, figlio di Pippo Fava, ucciso dalla mafia, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Da poco è stato nominato Presidente della Commissione Antimafia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:38:00 GMT)

FLAVIA PENNETTA/ La moglie di Federico Fognini : dopo il tennis c'è solo il figlio Federico (Che tempo che fa) : FLAVIA PENNETTA, dopo anni di successi sui campi di tennis, è pronta a dedicarsi a tempo pieno a suo figlio Federico. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:21:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Roberto Mancini e Alessia Marcuzzi tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Roberto Mancini e Alessia Marcuzzi tra ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome doma lo Zoncolan in 41 minuti. Il record di Gilberto Simoni è salvo - Che tempo nel 2007 : Chris Froome ha conquistato il Monte Zoncolan. Il britannico ha trionfato in solitaria sul traguardo posto in cima al Kaiser, la salita più dura d’Europa. Il britannico è riuscito a domare il Mostro Carnico, piazzato dagli organizzatori durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa arrivava sullo Zoncolan per la sesta volta nella storia, la quinta dal versante di Ovaro. Il keniano bianco ha impiegato 41 ...

Diretta / Caen Psg (risultato live 0-0) streaming video e tv : reti bianChe a fine primo tempo : Diretta Caen Psg: info streaming video e tv del match valido nella 38^ e ultima giornata della Ligue 1 francese. La compagine di Emery è già campione nazionale. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:46:00 GMT)