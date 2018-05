Cassarà terzo nel fioretto

Scherma - Grand Prix Shanghai 2018 : terzo posto per Andrea Cassarà ! Alice Volpi si ferma ai piedi del podio : Si è chiusa oggi la Coppa del Mondo di fioretto, con il Grand Prix di Shanghai . Sulle pedane cinesi l’Italia sale sul podio nella gara maschile, grazie al terzo posto conquistato da Andrea Cassarà. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dal torneo maschile dove Andrea Cassarà si deve arrendere in semifinale all’ultima stoccata (15-14) con il britannico Richard Kruse, che andrà poi a conquistare il successo finale, dopo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Cassarà secondo e Rosatelli terzo ad Anaheim. Fiorettiste ai piedi del podio : L’Italia sfiora la vittoria nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim. Sulle pedane americane è il padrone di casa Race Imboden a salire sul gradino più alto del podio, con lo statunitense che ha sconfitto in finale Andrea Cassarà ed in precedenza aveva interrotto in semifinale il cammino di Damiano Rosatelli. Entrambi finiti ko con il punteggio di 15-10. Un secondo ed un terzo posto, dunque, per la squadra maschile in un Grand Prix ...