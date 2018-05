Carte d?identità elettroniche | 350 mila hanno il chip difettoso

Oltre 350mila Carte d'identità elettroniche con microchip difettoso : l'allarme dell'Anci : Trecentocinquantamila carte d'identità elettroniche da rifare. Tutta colpa di un chip difettoso che non permetterebbe, ai cittadini in loro possesso, di superare eventuali controlli. A denunciare tutto, secondo quanto...

Piccolo : difficile ottenere Carte identità a Roma. Passaporti in aumento : Roma – Di seguito il comunicato della consigliera capitolina del Pd, Ilaria Piccolo. “Le carte d’identità a Roma sono sempre più difficili da ottenere. Nella capitale è ormai più facile fare un terno al lotto che vedersi rilasciare una carta d’identità. La trovata dell’elimina code della sindaca Raggi produce code di mesi. In alcuni casi si sfiora il mezzo anno. In alcuni Municipi il primo appuntamento disponibile è ...