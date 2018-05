ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Capri, latitante da otto anni va ad assistere a una regata: arrestato - ErminiaPagani : RT @ilmessaggeroit: Capri, latitante da otto anni va ad assistere a una regata: arrestato - ilmessaggeroit : Capri, latitante da otto anni va ad assistere a una regata: arrestato - MattinoBn : Capri, arrestato latitante siciliano: era nell'equipaggio alla Rolex Cup -

(Di domenica 20 maggio 2018) Era riuscito a scampare all'arresto per, ma è stato tradito dalla passione per la barca a vela. P. M., siciliano, 45, è statodalla Polizia a, dove si era recato per ...