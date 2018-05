Capotreno aggredito sulla Novara-Arona

Cremona - Capotreno aggredito dopo lite su figlio disabile/ Il padre a Pomeriggio 5 : "Non giustifico il gesto” : Cremona, capotreno aggredito da marito furioso, padre di disabile non perdona il comportamento nei confronti della moglie e del figlio. L'aggressore a Pomeriggio 5 chiede scusa.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:38:00 GMT)

Cremona - Capotreno aggredito in stazione : calci e pugni in faccia : Il controllore di un treno arrivato stasera alla stazione di Cremona e' stato aggredito a pugni e calci. A picchiare il ferroviere sarebbe stato un pizzaiolo cremonese la cui moglie aveva discusso ...

Calci e pugni in faccia - Capotreno aggredito in stazione : Ancora un episodio di violenza alla stazione dei treni. Vittima dell'aggressione un capotreno di 54 anni in servizio sul convoglio partito martedì alle 18.20 da Milano Centrale e arrivato alle 19.30 ...