Cannes in bianco e nero

Cannes – Sara Sampaio di bianco vestita strega la Croisette : la modella portoghese meravigliosa sul red carpet [GALLERY] : Sara Sampaio al Festival del Cinema di Cannes si mostra in tutta la sua bellezza con un abito piumato bianco, la splendida modella portoghese spicca per eleganza e raffinatezza in mezzo alle altre Sara Sampaio compare per la seconda volta sul red carpet di questa edizione del Festival del Cinema di Cannes. La splendida modella portoghese, angelo di Victoria’s Secret, si mostra con un abito piumato tutto bianco a la Croisette. La ...