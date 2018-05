Cannes | «Dogman» e «Lazzaro felice» segnali di un cinema fuori dagli schemi

Cannes 71 : la Palma d'oro al giapponese Kore-Eda. Marcello Fonte migliore attore per «Dogman» : ... portare sullo schermo la storia del «canaro» della Magliana , protagonista di uno dei più atroci fatti di sangue degli Anni 80, senza restar imprigionato nello squallore della cronaca. Ci è riuscito,...

Marcello Fonte migliore attore per Dogman al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogmandi Matteo Garrone. Fonte è stato premiato da Roberto Benigni. "Da piccolo - ha detto - quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia". "Il cinema è la mia famiglia - ha aggiunto l'attore emozionatissimo -, ...

Cannes 2018 - l’Italia porta a casa un premio : miglior documentario. Cast di Dogman e Lazzaro felice richiamati sulla Croisette? : Al Festival di Cannes 2018 l’Italia ha già vinto un premio. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come miglior documentario. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il documentario – presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile ...

Nunzia Schiano a Cannes con Dogman : Donne - puntiamo sull'autostima - : Una storia liberamente ispirata a una nerissima vicenda di cronaca avvenuta anni fa alla Magliana , che ha la forza dirompente di mettere lo spettatore di fronte a qualcosa che riguarda tutti: le ...

Cannes - il gip di Roma dice no al sequestro di 'Dogman' : A dire della donna il film diffama la memoria del figlio, al centro di una delle vicende di cronaca nera più note del recente passato. Per il pm Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo, non ci sono ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no nel weekend della Palma d’oro a Cannes : da Dogman a Deadpool 2 : IL CODICE DEL BABBUINO di Davide Alfonsi e Denis Malagnino. Con Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti. Italia 2017. Durata 78’ Voto: 3,5/5 (DT) Hinterland romano, il corpo di una donna vittima di uno stupro viene ritrovato vicino ad un campo rom. Tiberio, il compagno della ragazza, cerca subito vendetta andando alla ricerca dei responsabili. Con lui, in auto, ad aiutarlo, c’è l’amico Denis, padre di famiglia senza lavoro che per ...

Cannes 2018 - Matteo Garrone : «In Dogman la violenza è più psicologica che fisica» : Il fatto di cronaca La storia prende spunto da un fatto di cronaca ma se ne libera quasi subito e va in un'altra direzione. La parte della tortura, del buono che si trasforma in mostro, era uno dei ...

Matteo Garrone protagonista a Cannes : «Il mio Dogman racconta ognuno di noi» : Nessun particolare lasciato al caso. Luci, musica, fotografia a seguire il lento e inarrestabile crescendo di questa «Breaking Bad» all’italiana. Dogman, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso al 71esimo festival di Cannes (e in uscita il 17 maggio nelle sale) racconta la storia vera del «canaro della Magliana», protagonista di un fatto di cronaca che sconvolse la capitale trent’anni fa. Pietro De Negri (nel film Marcello), mite ...