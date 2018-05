Cannes | cinema | festa Italia | premiati Rohrwracher e Fonte

Fonte principe di Cannes : 'Il cinema è la mia famiglia' : Cannes - Piccolo, timido, infagottato nello smoking che indossa per la prima volta, Marcello Fonte, il tolettatore di cani del film di Matteo Garrone, tratta il suo premio come un oggetto prezioso. ...

Cannes - «Dogman» e «Lazzaro felice» segnali di un cinema fuori dagli schemi : Due film italiani in concorso, due premi. Non poteva andar meglio , soprattutto se ci confrontiamo con i cugini francesi: quattro film e nessun premio. Paolo Conte avrebbe di che aggiornare i suoi ...

Cannes aggira il ricatto “quote rosa" - ma cede a quello del cinema d'autore : Mentre i royal-watcher calcolavano la lunghezza dello strascico di Meghan Markle e svisceravano altri dettagli matrimoniali, i Cannes-watcher contavano i ritorni sulla Croisette. La giuria del Festival è blindata - non per modo di dire, li chiudono a deliberare e poi dritti alla cerimonia - ma i pre

Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema : «Sapete chi siete. Ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca» The post Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema appeared first on Il Post.

Cinema - Cannes premia l'Italia : Riconoscimento per l'Italia in attesa dell'assegnazione della Palma d'Oro. Il premio per la migliore sceneggiatura del concorso del 71mo Festival di Cannes va ex aequo ad Alice Rohrwacher per 'Lazzaro ...

A Cannes ecco Capharnaüm - per chi crede che il cinema possa cambiare il mondo : Bambina di 11 anni anni venduta in matrimonio. Fratello di 12, in prigione dopo aver pugnalato qualcuno, che accusa i genitori per averlo messo al mondo. Bassifondi di Beirut. Stracci impregnati di psicofarmaci (in prigione saranno lavati, imbottigliati, venduti un tanto al sorso). Etiope sfruttata

Cannes : applausi sulla Croisette per il Drogman di Garrone - da oggi nei cinema - trailer - : Dieci minuti di applausi hanno accolto la proiezione ufficiale al Gran Theatre Lumiere di Dogman, il film di Matteo Garrone in corsa per il 71° Festival di Cannes, che si chiude sabato 19 maggio. ...

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo nuovo film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

Christopher Nolan a Cannes 2018 - una grande lezione di cinema : Fuori della porta c’è il caos più totale. E dopo due ore (e più) di coda, ci sono giornalisti che arrivano a sfondare la cortina della sicurezza che li blocca a tre rampe di scale di distanza, per entrare in sala. Succede quando c’è in una masterclass con uno dei registi più di culto del momento, 48 anni e nove film all’attivo, e il festival la programma in una sala troppo piccola per reggere la pressione dell’attesa (e della cronaca). Il bello ...

Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes : il primo red carpet da genitori (foto) : Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes: la coppia tornata da poco da Los Angeles dove ha vissuto per gli ultimi mesi ha partecipato domenica 13 maggio al Festival francese. A due mesi dalla nascita del piccolo Leone, nel giorno della festa della mamma, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, alla loro prima apparizione ufficiale da neo genitori. Fedez e Chiara Ferragni al Festival del ...

Festival di Cannes 2018/ 2001 : Odissea nello Spazio - un pilastro del cinema moderno da 50 anni : Oggi al Festival di Cannes verrà proiettata la versione rieditata e curata da Christopher Nolan del film di Stanley Kubrick uscito 50 anni fa. Ce ne parla MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:11:00 GMT)Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano, i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Jean-Luc Godard a Cannes 2018 : «Il cinema è come la Catalogna» : Una sequenza di immagini – come suggerisce già titolo, Le livre d’image -, più voci, suoni e melodie interrotti bruscamente (e anche con un po’ di fastidio) dai silenzi improvvisi e lunghi neri. È un Blob di scene di vita reale e film – da Apocalypse Now a Vertigo -, ma anche video di iPhone e telecamere di sorveglianza, il nuovo film del maestro del cinema francese Jean-Luc Godard in concorso al 71esimo festival di Cannes, di cui è un ...

A Cannes annunciato un nuovo film su Berlusconi. Ormai l’ex Cavaliere è un genere cinematografico : Ormai sta diventando un vero «genere» cinematografico. Ci sono le commedie, i gialli, i mélo, i noir, i musical e i film su Silvio Berlusconi. Mentre il «Loro» duale, 1 e 2, di Paolo Sorrentino è in testa al botteghino italiano, e proprio nel giorno della riabilitazione che permetterà l’ennesima discesa in campo all’ex Cavaliere, arriva da Cannes l...