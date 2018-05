Cannes 2018 | Palma d’oro a Kore-eda Italia in festa con Fonte e Rohrwacher

Cannes 2018 - tutti i vincitori. Per l’Italia - Marcello Fonte e Alice Rohrwacher : I premi principali, la Palma d’oro e il Grand Prix della giuria, vanno a Manbiki Kazoku e Blackkklansman. Ma l’Italia non torna dalla Costa Azzurra a mani vuote e vanta la migliore interpretazione maschile (di Marcello Fonte per Dogman) e la miglior sceneggiatura (di Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice, ex aequo con l’autore di 3 Faces). Fullscreen01/03 Kore-Eda Hirokazu02/03 Alice Rohrwacher03/03 Marcello Fonte Ecco ...

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

#Cannes2018 -The man who killed Don Quixote - incontro con Terry Gilliam e il cast : ... lavori sempre, non come gli attori che devono aspettare 40 minuti, due ore, un giorno per due secondi sullo schermo, è terribile essere attore, non so come lo fate!' In questo mondo pazzo, abbiamo ...

Festival di Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda. L’Italia festeggia con Fonte e Alice Rohrwacher : La 71esima edizione del Festival di Cannes, la più rosa di tutte per la presenza di una giuria in maggioranza femminile e presieduta da una donna, l’attrice Cate Blanchett, ha dato grandi soddisfazioni alL’Italia e ha sorpreso dando la Palma d’oro a un film fuori dai pronostici. La giuria ha infatti assegnato al regista giapponese Hirokazu Kore-...

#Cannes2018 Ahlat Agaci. Incontro con Nuri Bilge Ceylan e il cast : ... nel quale trova esplicito posto la cultura patriarcale della sua Turchia: « I personaggi principali vivono in un mondo rurale, c'è tutto un mondo provinciale che li circonda. Volevo essere realista ...

Cannes 2018 - migliore attore Marcello Fonte per Dogman - migliore sceneggiatura per Alice Rohrwacher. La palma d’oro va in Giappone : Miglior attore Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone, miglior sceneggiatura ad Alice Rohrwacher per Lazzaro felice. E poi palma d’oro Giapponese e riconoscimenti a tanto mondo che combatte, soffre, conosciuto o totalmente ignoto. Questo il verdetto decretato da Cate Blanchett e i membri della giuria del lei presieduta che appunto hanno premiato entrambi i film italiani concorrenti. E’ stato proprio Roberto Benigni, presente a Cannes ad ...

Cannes 2018 : Dogman - Alice Rohrwacher e tutti gli altri vincitori - : ... davvero di tutto il mondo. Come ha detto Spike Lee , sul red carpet prima di entrare in sala per la cerimonia di chiusura: 'I film parlano. Ascoltiamoli '. Come ogni anno, ormai da 71 edizioni, ...

Cannes 2018 : l’Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea : Il cerimoniere ufficiale è stato l’attore francese Édouard Baer, ma la scena – alla serata finale della 71esima edizione del festival di Cannes che ha premiato con la Pama d’oro il film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, Un affare di famiglia – l’hanno rubata ancora una volta le donne. Prima Cate Blanchett, splendida presidente di giuria di quest’anno, che ha mandato in visibilio la platea col suo francese impeccabile e ...

Marcello Fonte premiato come migliore attore al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone.Il premio per la migliore attrice va a Samal Yeslyamova per AIKA (My Little one) di Sergei Dvortesevoy.Il premio per la migliore sceneggiatura va ex aequo all'italiana Alice Roharwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per Three Faces.Il premio per la migliore regia va al polacco Pavel Pawlikowski per il film Zimna ...

Cannes 2018 - l’Italia porta a casa un premio : miglior documentario. Cast di Dogman e Lazzaro felice richiamati sulla Croisette? : Al Festival di Cannes 2018 l’Italia ha già vinto un premio. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come miglior documentario. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il documentario – presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile ...

