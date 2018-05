Calciomercato Reggina | non solo Bianchi | si profila un altro ritorno

calcioweb.eu

: Calciomercato #Reggina, non solo #RolandoBianchi: si profila un altro ritorno - CalcioWeb : Calciomercato #Reggina, non solo #RolandoBianchi: si profila un altro ritorno - LaVoceRC : Calciomercato Reggina, rinnovo fino al 2020 per Marino - MattiaMallucci : Calciomercato Reggina, è divorzio con il tecnico Maurizi -

(Di domenica 20 maggio 2018)– Ladopo aver comunicato l’addio con il tecnico Agenore Maurizi si prepara ad annunciare il nuovo allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, accordo totale raggiunto, annuncio previsto entro i prossimi giorni. Nel frattempo si pensa anche al, in particolar modo nella ultime ore contatto con l’attaccante Rolando, il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento, l’accordo per la prossima stagione sembra vicino. Come siun, questa volta per il centrocampo, stiamo parlando di Francesco Salandria, reduce dall’esperienza al Matera, contatti positivi nelle ultime ore con il club amaranto. LEGGI ANCHE –>: Maurizi non è più l’allenatore degli amaranto L'articolo, non: siunCalcioWeb.