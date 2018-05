Calciomercato Inter News | Ag Skriniar | Tante offerte | se ci chiedono di

Calciomercato Inter - Manchester City e Barcellona vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

Calciomercato Inter/ News - Percassi smentisce le voci su Ilicic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il presidente dell'Atalanta Percassi smentisce le voci sulla cessione di Ilicic all'Inter(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:02:00 GMT)

Calciomercato Inter : pronto il colpaccio da 30 milioni - i tifosi ci credono : Inter sempre protagonista delle ultime notizie sul Calciomercato. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ancora con il dubbio della partecipazione all'edizione 2018/2019 della Champions League. Decisiva l'ultima giornata contro la Lazio, fuori casa a Roma, nella serata di domenica 20 maggio alle 20.45. Un match decisivo, una vera finale, per i ragazzi delle rispettive squadre. Luciano ...

Calciomercato Inter - altro colpo a parametro zero dalla Juventus? : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio il club nerazzurro si gioca la qualificazione in Champions League. Si valuta anche il mercato e dopo Asamoah si pensa ad un altro colpo dalla Juventus: Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare del suo futuro e ha confermato il mancato accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund, tutto saltato. Dunque ancora ...

Calciomercato Inter / News - Rafinha sempre più vicino alla permanenza (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il centrocampista Rafinha ha convinto tutti e sembra essere sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:02:00 GMT)

Calciomercato Inter - in arrivo il quarto colpo : mossa a sorpresa - innesto in attacco ad un passo : Calciomercato Inter – L’Inter è letteralmente scatenato sul mercato, sicuramente la squadra più attiva in questa prima parte di mercato in vista della prossima stagione. Già chiusi tre importanti colpi, si tratta di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Ma non è di certo finita, altra importante mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘SportMediaset’ ad un passo l’arrivo di Josip Ilicic dall’Atalanta, lo ...

Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Calciomercato Inter - ecco la lista della spesa di Ausilio : l’ultima tentazione si chiama Gundogan : La qualificazione alla prossima edizione di Champions potrebbe dare la possibilità all’Inter di giocare un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo Piazzati i colpi De Vrij e Asamoah, l’Inter adesso si concentra sul match dell’Olimpico contro la Lazio per provare a strappare in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. LaPresse/Simone Bergamaschi Il pass per la massima competizione europea vale oltre ...

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Calciomercato Inter - l'agente di Martinez : 'Fatta al 99%' : MILANO - 'C'è un accordo di massima, praticamente chiuso. Ora stiamo aspettando il momento per viaggiare e per far sostenere a Lautaro le visite mediche: dobbiamo solo prendere il volo, ma non c'è una ...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

Calciomercato Inter - l'agente di Martinez : «Fatta al 99%» : MILANO - "C'è un accordo di massima, praticamente chiuso. Ora stiamo aspettando il momento per viaggiare e per far sostenere a Lautaro le visite mediche: dobbiamo solo prendere il volo, ma non c'è una ...

Calciomercato Inter : Asamoah completa le visite mediche - affare fatto! : Calciomercato Inter, Asamoah ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club, affare fatto con i nerazzurri Calciomercato Inter: Asamoah è un nuovo calciatore nerazzurro. Il terzino sinistro vedrà il proprio contratto con la Juventus scadere a fine giugno e dunque sarà libero di accasarsi all’Inter. Secondo quanto rivelato da Premium sport, Asamoah oggi ha svolto le visite mediche con il club di Suning e dunque, dopo aver firmato il ...

Calciomercato Inter - non solo la difesa : ecco i possibili colpi a centrocampo : Calciomercato Inter – L’Inter si gioca la stagione nello scontro diretto per la Champions League contro la Lazio, un solo risultato a disposizione per la squadra di Luciano Spalletti che deve ottenere i tre punti per conquistare la qualificazione, passo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione, già chiusi tre colpi, si tratta di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, ...