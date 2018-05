Calcio a 5 | Semifinali Playoff 2018 | Luparense e Acqua&Sapone Unigross si giocheranno

oasport

: Vittoria di prestigio per il Napoli per i ragazzi del '2005! Domani le semifinali per gli azzurrini - Iamnaples : Vittoria di prestigio per il Napoli per i ragazzi del '2005! Domani le semifinali per gli azzurrini - Ca5Anteprima : #SerieAfemminile, semifinali scudetto: 'manita' della Ternana Unicusano Calcio Femminile all'Italcave Real Statte,… - loria_davide : @lulic7126513 @MassParlanti Noi non facciamo nessuna finale morale col BayerN (si scrive con la N, questo è quanto… -

(Di domenica 20 maggio 2018) La finale deiscudettodia 5 sarà-Acqua&Sapone. A contendersi il titolo, dunque, saranno i campioni d’Italia in carica e i vincitori della Coppa Italia, che hanno concluso la regular season a braccetto in prima posizione. I Lupi hanno sudato le classiche sette camicie per avere la meglio sulla Came Dosson, la sorpresa più bella della stagione, ma sono riusciti a passare il turno grazie al pareggio in gara-2 al termine di un match estremamente equilibrato e sofferto. Il gol di Borja Blanco a metà della prima frazione ha incanalato subito la sfida in favore dei Lupi, che sembravano in controllo del match, ma hanno incassato al 15′ la rete del pari ad opera di Rangel e hanno iniziato a tremare. In avvio di ripresa, infatti, ancora Rangel ha portato in vantaggio la Came, ma il solito Borja Blanco ha restituito la parità alle due ...