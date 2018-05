Calabria | due giovani fratelli travolti da un trattore

Reggio Calabria - 82enne salvato dopo due giorni in un burrone : L'anziano era intrappolato tra i rovi sul fondo di un dirupo profondo circa 20 metri: sopravvissuto anche alla piovosa notte di ieri

Scompare ultraleggero con due persone a bordo : era diretto in Calabria : Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero con due persone a bordo scomparso dai radar nel pomeriggio di ieri nei cieli dell'entroterra cilentano. Il velivolo, diretto in Calabria, a Nicotera, era ...

Reggio Calabria - frontale tra due moto : due morti - ferita una 20enne : Reggio Calabria, frontale tra due moto: due morti, ferita una 20enne Reggio Calabria, frontale tra due moto: due morti, ferita una 20enne Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, frontale tra due moto: due morti, ferita una 20enne proviene da NewsGo.

Calabria - spara in un bar e in una casa Due morti - 3 feriti. Killer in fuga Video : Prima ha ucciso un uomo nella sua abitazione e subito dopo una donna, poi ha fatto irruzione in un bar sparando contre tre avventori che stavano giocando a carte. Gli episodi sono avvenuti tra Limbadi e Nicotera. Identificato l’uomo: forse ha agito per vendicare un fratello ucciso

Doppia sparatoria in Calabria : due morti : E' di due morti e quattro feriti il bilancio di due diverse sparatorie nel vibonese, a Limbadi e Nicotera. A fare fuoco, con un fucile, sarebbe stata la stessa persona, ancora ricercata dalle forze ...

Terremoto Reggio Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro tra Santo Stefano e Gambarie [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Calabria : due persone morte tragicamente sul lavoro Video : Una terribile tragedia si è consumata poche ore fa [Video] in #Calabria, precisamente a #crotone: due operai sono rimasti coinvolti in una drammatica tragedia sul lavoro e sono deceduti, un terzo è rimasto ferito. A Catanzaro invece due giovani sono morti a causa di un incendio in un locale. Calabria, tragedia sul lavoro Verso le ore 8:00 di questa mattina una immane tragedia sul lavoro si verificata nella citta' di Crotone, precisamente sul ...

Morti due pescatori in Calabria : ANSA, - BOTRICELLO , CATANZARO, , 5 APR - Due pescatori amatoriali, Michele Costa ed Antonio De Fazio, di 77 e 70 anni, sono Morti annegati mentre effettuavano una battuta di pesca al largo di ...

Calabria - crolla muro in un cantiere : due morti ed un ferito Video : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Crotone. Si tratta di un brutto #incidente sul lavoro che è stato fatale per due operai mentre un terzo è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le pagine dei giornali calabresi oggi si tingono di cronaca nera. Infatti non si tratta dell'unica notizia devastante. Sulle pagine dei giornali di stamane emerge anche un gravissimo ...