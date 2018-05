Cagliari-Atalanta 1-0 I sardi fanno festa nel finale Dea k o amaro | chiude 7ª

Cagliari-Atalanta 1-0 - Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena - rossoblù salvi. Napoli-Crotone 2-1 - Zenga dice addio alla Serie A : Finisce 1-0 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Decide il gol di Ceppitelli al minuto 87′ su perfetto colpo di testa da angolo battuto da Cossu. L’Atalanta sciupa l’occasione del pareggio con Caldara in pieno recupero su calcio di rigore. Il difensore atalantino manda alle stelle la sua conclusione. Baratro Crotone. Gli […] L'articolo Cagliari-Atalanta 1-0, Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena, ...

DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato finale 1-0) streaming video e tv : sardi salvi con Ceppitelli! : DIRETTA Cagliari Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:52:00 GMT)

Cagliari-Atalanta - scelta grafica ok : da Cag-Ata a Ca-Ata - FOTO : Cagliari-Atalanta, le grafiche di Sky e Premium Sport imparano la lezione dopo l'ironia degli anni scorsi sui social network con un piccolo stratagemma

Diretta/ Cagliari Atalanta (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato a Ionita! : Diretta Cagliari Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio). Il Cagliari riesce a sbloccare e a vincere il match con l’Atalanta: 1-0 il risultato finale alla Sardegna Arena nell’ultimo turno della serie A. Vediamo che è successo in campo negli ultimi minuti.

Diretta/ Cagliari Atalanta (risultato live 0-0) streaming video e tv : match equilibrato! : Diretta Cagliari Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:16:00 GMT)

Atalanta - ultimo atto verso l'Europa Il Cagliari sulla strada del sesto posto : Segui la diretta della partita tra Cagliari e Atalanta, l'ultimo atto di un lungo campionato che ha regalato tante soddisfazioni ai nerazzurri. Non sarà una passerella: in palio c'è il sesto posto, ...

Cagliari-Atalanta : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Cagliari-Atalanta. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Cagliari-Atalanta Serie A. Cagliari-Atalanta Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni Cagliari-Atalanta: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 38 giornata La 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A […]

DIRETTA / Cagliari Atalanta (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Cagliari Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:26:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Atalanta : streaming video e tv - i testa a testa. Quote - probabili formazioni e orario : Diretta Cagliari Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:42:00 GMT)

Cagliari-Atalanta alle 18 La Diretta i sardi a caccia della salvezza : Giornata calcisticamente caldissima alla Sardegna Arena, dove il Cagliari affronta l'Atalanta: i sardi, reduci dall'ottimo successo a Firenze, sono in piena lotta salvezza, e solo con una vittoria ...

Cagliari Atalanta/ Streaming video e diretta tv : allenatori e probabili formazioni - quote e orario : diretta Cagliari Atalanta info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:39:00 GMT)

Lotta salvezza - Cagliari : ostacolo Atalanta - Sardegna Arena sold out. Crotone e SPAL servirà… : Lotta salvezza-Tutto pronto per l’entusiasmante finale di campionato e per la Lotta salvezza che si annuncia elettrizzante. Crotone e SPAL chiamate obbligatoriamente alla vittoria. Calabresi ospiti del Napoli, ma occhio alle motivazioni, le quali potrebbero recitare un ruolo fondamentale e decisivo. La SPAL ospiterà la Sampdoria. Ferrarsi obbligati ai tre punti con orecchie sintonizzate sui […] L'articolo Lotta salvezza, Cagliari: ...

Cagliari-Atalanta streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Cagliari-Atalanta streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si conclude il campionato di Serie A con una giornata molto importante per gli obiettivi di salvezza ed Europa League, in campo Cagliari ed Atalanta. Nel match di Serie A si affronteranno Cagliari e Atalanta in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Cagliari Atalanta/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cagliari Atalanta info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 08:19:00 GMT)