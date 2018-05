Cadavere donna trovato in un’auto vicino a Salerno

Il Cadavere di una donna e di una bimba di cinque anni affiorano dal mare al largo di Terracina : Una mamma e sua figlia, una bambina piccola, abbracciate strette in un unico salvagente. Sono affiorate così, senza vita, sul tratto di mare antistante Terracina i due corpi, uno poco distante dall'...

Identificato il Cadavere della donna rinvenuto sulla spiaggia di Abba Rossa : Gli accertamenti sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Oristano. La donna da tempo viveva a Torre del Pozzo. In Svizzera, aveva solo la madre, che ora è attesa per il riconoscimento ...

Cadavere in oristanese - è donna svizzera : ANSA, - ORISTANO, 2 MAG - E' di una cittadina svizzera , Erika Wissmann, 57 anni, nota Sophia, il Cadavere rinvenuto la sera del 19 aprile scorso sulla battigia della spiaggia di Aba Rossa, nel comune ...

Catania - rinvenuto Cadavere di donna sul lungomare della Playa : E' stato rinvenuto sul lungomare della Playa a Catania il corpo senza vita di una donna asiatica di circa 40 anni. La donna giaceva in mezzo ad un cumulo di spazzatura, con il volto tumefatto ...

Cadavere di una donna - rinvenuto al largo di Petaccio : Campobasso - Recuperato Cadavere in mare dalla Capitaneria di porto. Il corpo è stato avvistato da un diportista che ha lanciato l'allarme immediatamente raccolto dalla Guardia costiera. La motovedetta si è recata dopo le 15 di oggi a tre miglia al largo di Petacciato dove ha recuperato la salma. Il Cadavere, in base ad una prima ricostruzione, è in avanzato stato di avanza decomposizione. Dai vestiti, però: un pantalone ...