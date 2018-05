Buffon al Psg? Il patron Al-Khelaifi dà importanti indicazioni

Buffon-Psg - un colpo di scena dietro l’altro : il patron Al-Khelaifi esce allo scoperto : Al-Khelaifi è stato interpellato in merito alla possibilità che Gigi Buffon vesta la maglia del Psg nella prossima stagione dopo l’addio alla Juventus Buffon-Psg, una suggestione che sta mandando in tilt tifosi ed addetti ai lavori nelle ultime ore. Il portiere ha dato l’addio ieri alla Juventus e dopo non essere riuscito a conquistare la Champions League in bianconero, potrebbe tentare un ultimo assalto con un’altra ...

Gigi Buffon esce allo scoperto : contratto di due anni al Psg : Gigi Buffon la prossima settimana comunicherà la sua prossima destinazione che non sarà Juventus. Il portiere lascia la Vecchia Signora ma non il calcio. Sono tante le big interessate a lui, incluso il Real Madrid, ma la pista più attuale è il Psg. Ci sono stati infatti contatti tra Parigi e il calciatore. Le Parisien anticipa anche i termini della proposta: contratto biennale.--Real e Psg sono le mete preferite dall’ex portiere bianconero che ...

PSG su Buffon! Dalla Francia non hanno dubbi : biennale sontuoso per inseguire il sogno Champions League : Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione che vorrebbe il PSG pronto ad offrire un ricco biennale a Buffon a fine stagione Quest’oggi in conferenza stampa, Gigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus. Dopo tanti anni di vittorie straordinarie, trofei e successi, Buffon ha deciso di svestire la maglia bianconera ma di riservarsi qualche giorno di riflessione per pensare al suo futuro. Se è certo l’addio alla Juventus (almeno da ...

Buffon - all'orizzonte c'è il Psg. Dalla Francia : "Proposto un biennale" : Silvano Martina, agente del portiere: "Ci sono offerte da grandi squadre, si prendere 10 giorni per riflettere"

Juventus - clamoroso dalla Francia : il PSG ha offerto un biennale a Buffon : Juventus- Colpo di scena trapelato dalla Francia. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Le Parisien”, il PSG avrebbe offerto un contratto biennale a Gigi Buffon. Un modo per convincere il capitano bianconero ad inseguire ancora il sogno Champions League. Una notizia, che se confermata, avrebbe del clamoroso. L’AGENTE CONFERMA: “CONTATTI CON LE BIG” Silvano Martina, […] L'articolo Juventus, clamoroso dalla ...

