Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans arriverà anche su console

Miami Supercops (I poliziotti dell'8a strada)/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi - 14 maggio 2018) : Miami Supercops - I poliziotti dell'8a strada, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Kackie Castellano, alla regia Bruno Corbucci.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:41:00 GMT)

La vita di pugni del nipote di Bud Spencer : Quando il nonno si arrabbiava erano pugni a raffica. Ma anche quando il nipote decide di far roteare le mani bisogna stare attenti. Su cazzotti e muscoli Carlo Pedersoli senior e Carlo Pedersoli junior sono due maestri indiscussi. Il primo è Bud Spencer, l’attore italiano scomparso due anni fa dopo una cinquantina di film in cui non risparmia schia...

Bomber - Canale Nove/ Info streaming del film con Bud Spencer e Jerry Calà (oggi - 12 maggio 2018) : Bomber, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Jerry Calà e Stefano Mingardo, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:00:00 GMT)

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi - 7 maggio 2018) : ALTRIMENTI ci ARRABBIAMO!, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Patty Shepard, alla regia Marcello Fondato. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:38:00 GMT)

LO CHIAMAVANO BULLDOZER/ Su canale Nove il film con Bud Spencer (oggi - 5 maggio 2018) : Lo CHIAMAVANO BULLDOZER, il film in onda su canale Nove oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Raimund Harmstorf, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:14:00 GMT)

NON C'E' DUE SENZA QUATTRO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi - lunedì 300 aprile 2018) : Non c'è due SENZA QUATTRO, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia E.B. Clucher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:52:00 GMT)

PIEDONE D'EGITTO/ Su canale Nove il film con Bud Spencer (oggi - 28 aprile 2018) : PIEDONE D'EGITTO, il film in onda su canale Nove oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale e Baldwin Dakile, alla regia Stefano Vanzina. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:44:00 GMT)

Comicon 2018 - c'è l'ispettore Buddha : il fumetto che omaggia Bud Spencer : Una quattro giorni che offrirà ai visitatori una panoramica sulle novità riguardanti il mondo delle graphic novel, dei manga, dei cartoni animati, dei giochi e tutto ciò che gira intorno a questa ...

Terence Hill - Don Matteo / Commosso nell'intervista alle Iene con Nadia Toffa per un video di Bud Spencer : Terence Hill aveva portato a Mediaset la sua proposta di un sacerdote paracadutista ma tale idea era stata rifiutata: ecco il suo racconto nell'intervista a Stracult.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:20:00 GMT)

Nadia Toffa - intervista Terence Hill/ Video - Le Iene : “A Bud Spencer non ho mai detto..." : intervista a Terence Hill, Nadia Toffa parla con l'attore: dal successo della nuova stagione di Don Matteo al film Il mio nome è Thomas e il rapporto con Bud Spencer. (Le Iene Show)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:47:00 GMT)

Bud Spencer & Terence Hill : Slaps and Beans - recensione : Potremmo iniziare scherzosamente questa recensione affermando che al mondo esistono due tipi di persone: chi è cresciuto con i film di Bud Spencer e Terence Hill, e chi mente. Ci permettiamo questa piccola nota di colore perché quello che esaminiamo oggi è un tributo, non solo ad una coppia che ha fatto la storia del panorama cinematografico italiano, ma ad un pezzo di cultura popolare che ha sicuramente segnato diverse generazioni. I nomi ...

