Breve disamina della corruzione diffusa nella Pa capitolina

(Di domenica 20 maggio 2018) Roma. Anni dopo, Claudio Turella è ancora suo malgrado un simbolo. Il simbolo di un governo cittadino da sottobosco, di un sistema codificato in pianta stabile che sottomette qualsiasi volontà politica all’ineluttabilitàscorciatoia criminale, alla mazzetta come unica via per piegare leggi e b