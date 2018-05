Boxe | Devis Boschiero stellare! Vince la cintura dell’Unione Europea | demolito Kourbanov

oasport

(Di domenica 20 maggio 2018)ha firmato un’impresa stellare e ha conquistato ladell’Unionedei pesi superpiuma. A 36 anni il pugile veneto ha scritto una nuova pagina emozionante dellaitaliana e ha confermato la sua immensa classe che non viene scalfita dal passare del tempo. Al Teatro Principe di Milano,ha sconfitto il belga Faroukhai punti con verdetto unanime (116-112, 115-113, 116-113) al termine di un incontro letteralmente dominato e in cui è riuscito a surclassare un avversario di dieci anni più giovane, solido e coriaceo che fino a oggi non aveva mai perso un incontro (15-0) e che si era presentato nel capoluogo meneghino per difendere il titolo. Il ribattezzato Boom Boom torna così a indossare laUE dopo addirittura dieci anni dalla prima volta. Dopo quell’exploit aveva sfidato anche Takahiro Ao, Campione del mondo WBC, ...