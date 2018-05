Blancpain GT Series | a Silverstone arriva il turno della Aston Martin

Monza : domani la 3 Ore Blancpain GT Series Endurance Cup : All’Autodromo di Monza sono di scena la Blancpain GT Series e le tre prestigiose serie di contorno (Lamborghini Super Trofeo Europe, Formula Renault Eurocup e Blancpain GT Sports Club), per un totale di 148 vetture con 282 agguerritissimi piloti. Per la main race oggi tre ore in pista, equamente suddivise fra le prove libere di […] L'articolo Monza: domani la 3 Ore Blancpain GT Series Endurance Cup sembra essere il primo su ...