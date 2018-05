Biondo contro Einar | sfida diretta al serale di Amici di Maria De Filippi | video tra

Amici 17 - Arisa duro attacco contro Biondo : «Sei solo una moda - ma farai tanti soldi» : La quinta puntata di Amici di Maria De Filippi in diretta su Canale 5 ha tante novità in serbo: niente prima fase con esibizioni corali, Antonino Cannavacciuolo primo ospite del serale e Arisa in ...

Amici 2018 - ancora scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura. L’insostenibile dibattito su Biondo : La quinta puntata di Amici 17, come prevedibile, si è contraddistinta dallo scontro tra le due prime donne della commissione esterna, Heather Parisi e Simona Ventura. Dopo le frecciatine lanciate via social durante la settimana appena terminata, l’appuntamento con il talent show del sabato sera di Canale 5 si è aperto con un insostenibile dibattito durato mezz’ora abbondante sul cantante Biondo e sulla questione “auto-tune sì, auto-tune no”. Un ...

Amici17 - Simona Ventura difende Biondo e si scaglia contro la Parisi : Heather posa il fiasco! - poi lascia lo studio : Maria De Filippi apre la quarta puntata di Amici parlando subito della questione Biondo e della querelle con Heather Parisi. Prima Maria fa ascoltare la lettera che la madre di Biondo ha scritto in ...

Simona Ventura/ Difende Biondo e si scaglia contro Heather Parisi (Amici 2018) : Simona Ventura Difende Biondo, attacca Heather Parisi sui social e divide il pubblico del serale di Amici 2018: molti telespettatori, infatti, la considerano poco oggettiva.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:30:00 GMT)

Ermal Meta/ Dall'addio a Silvia Notargiacomo alle polemiche contro Biondo (Amici 2018) : Ermal Meta Amici 2018 pronto ad abbassare i toni su Biondo e la sua musica? Una settimana movimentata per lui Dall'addio a Silvia Notargiacomo al prossimo Eurovision Song Contest(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:10:00 GMT)

Amici 17 : la Ventura contro la Parisi per difendere Biondo Video : Continuano le discussioni attorno al concorrente del serale di Amici 2018, [Video] il cantante Biondo della squadra Bianca. Questa volta, #Simona Ventura ha deciso di difendere il cantante pubblicamente, con un tweet sul suo profilo Twitter. E pensare che solo tre giorni fa la produzione del talent show di Canale 5 ha stilato un comunicato in cui si augurava un clima più sereno e invitava le parti coinvolte nella discussione a ritrovare un ...

Amici - è scontro tra la Parisi e la Ventura per Biondo. Heather : "Simona sei una vergogna" : Continua la querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura per il cantante di Amici di Maria De Filippi Biondo. Nonostante durante la diretta del serale le due se ne siano dette di ogni, ora la 'guerra' ...

Heather Parisi contro Simona Ventura - continua il caso Biondo e autotune : “Sei una vergogna” : Heather Parisi contro Simona Ventura, ancora sul caso Biondo. La polemica legata all'uso dell'autotune da parte del cantante nell'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi non si placa. Sui social network, Heather Parisi e Simona Ventura - componenti della giuria esterna del programma - sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di video sulle rispettive pagine Facebook. "Hai utilizzato una notizia falsa istigando odio contro di me e ...

Amici 17 : la Ventura contro la Parisi per difendere Biondo : Continuano le discussioni attorno al concorrente del serale di Amici 2018, il cantante Biondo della squadra Bianca. Questa volta, Simona Ventura ha deciso di difendere il cantante pubblicamente, con un tweet sul suo profilo Twitter. E pensare che solo tre giorni fa la produzione del talent show di Canale 5 ha stilato un comunicato in cui si augurava un clima più sereno e invitava le parti coinvolte nella discussione a ritrovare un sereno spirito ...

HEATHER PARISI CONTRO SIMONA VENTURA SU Biondo/ Amici 2018 : la replica della ballerina - "Sei una vergogna!" : HEATHER PARISI CONTRO SIMONA VENTURA su BIONDO: la ballerina accusa pesantemente la conduttrice di aver detto il falso su un presunto like, "Sei una vergogna".(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:36:00 GMT)

Il duetto di Biondo ed Emma contro Einar e Carmen sulle note di Non mi avete fatto niente di Meta e Moro : Il tanto atteso duetto di Biondo ed Emma Biondo arriverà nel corso della quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, attesa per sabato 28 aprile su Canale 5, in diretta. Anche la squadra blu preparerà un duetto: a cantare nel team avversario saranno i cantanti Carmen e Einar. Con l'assenza di Ermal Meta, impossibilitato a prendere parte al programma a causa del concerto già fissato al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nella ...

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

AMICI - Biondo contro HEATHER PARISI/ Video : “Ma stai zitta e fai la professionista”. La giurata risponderà? : La mamma di BIONDO vs HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del serale di AMICI 2018: “Chieda scusa a mio figlio!”. Interviene la produzione Fascino, poi il rapper si sfoga(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Amici 2018 - la madre di Biondo contro Heather Parisi : «Comportamento deplorevole. Ha associato mio figlio ad un reato di cyberbullismo» : Heather Parisi - Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 è stata caratterizzata principalmente dallo scontro verbale tra Heather Parisi e Biondo, dopo che la ‘commissaria’ ha accusato il cantante di barare perché utilizza nelle sue esibizioni l’autotune, strumento che ‘manipola’ la voce, andando a correggere eventuali errori o problemi di intonazione. La showgirl di Los Angeles ha così accusato ...