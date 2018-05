Bimbo muore dopo il parto | indagati ginecologa e ostetrica per omicidio colposo

Usa - Bimbo di 7 anni trova una pistola incustodita - si spara un colpo alla testa e muore : La politica delle 'armi facili' e la totale incoscienza con cui troppi adulti lasciano incustodite le proprie pistole in casa hanno fatto un'altra vittima negli Stati Uniti: mercoledì scorso, intorno ...

Cade dal balcone per inseguire la palla - Bimbo muore nel Milanese : Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Continua a leggere L'articolo Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese proviene da NewsGo.

Picchia figlio di 3 mesi e lo immerge nell’acqua gelida : Bimbo muore tra atroci sofferenze : Quando i paramedici sono intervenuti, il piccolo aveva tantissima acqua nei polmoni: l'autopsia ha accertato inoltre che aveva costole e spalla fratturate oltre a una lesione cerebrale.Continua a leggere

Milano - Bimbo di 3 cade dalla finestra per recuperare la pallina e muore - Ultime Notizie Flash : A Milano, un bambino pakistano di tre anni è precipitato dalla finestra nell'intento di recuperare la sua pallina, caduta di sotto

Milano - Bimbo di 4 anni cade dal quinto piano mentre gioca e muore : Secondo le prime testimonianze il piccolo stava giocando in casa con una pallina che è volata giù e, complice un attimo di distrazione dei genitori, si sarebbe...

Cade dal balcone per inseguire la palla - Bimbo muore nel Milanese : Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Continua a leggere L'articolo Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese proviene da NewsGo.

Milano - Bimbo di 3 anni precipita dal balcone per inseguire la palla e muore : Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, è precipitato dal balcone dell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Un bimbo di origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di Milano, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per ...

Cade dal balcone per inseguire la sua palla. Bimbo muore nel Milanese : Il bambino di 4 anni si è sporto per vedere dove fosse finita la palla e ha perso l'equilibrio precipitando dal quinto piano

Pioltello - Bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore/ Tragedia alle porte di Milano : Pioltello, bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore, Tragedia alle porte di Milano: è accaduto questa sera, attorno alle 20:30, in un palazzo di piazza Garibaldi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:48:00 GMT)

Cade dal balcone del quinto piano per inseguire la palla : Bimbo di 4 anni muore a Milano : Un bambino di origine afgane di 4 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano del proprio appartamento in piazza Garibaldi, a Seggiano di Pioltello (Milano)....

Cade dal balcone per inseguire la palla : Bimbo di 4 anni muore a Milano : Un bambino di origine afgane di 4 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano del proprio appartamento in piazza Garibaldi, a Seggiano di Pioltello (Milano)....

Milano - Bimbo di 3 anni cade dal quinto piano mentre gioca e muore : Secondo le prime testimonianze il piccolo stava giocando in casa con una pallina che è volata giù e, complice un attimo di distrazione dei genitori, si sarebbe...

Mentre aiuta il papà una cassaforte gli crolla addosso : Bimbo muore schiacciato a 12 anni : Il tragico incidente domestico nel pomeriggio di domenica a Nora Springs, una città in Iowa: il piccolo Karson Ott stava aiutando il papà a spostare una cassaforte su un rimorchio.Continua a leggere

Meningite da pneumococco - Bimbo di 8 mesi muore all’ospedale Meyer di Firenze : Il bambino era arrivato sabato in ospedale: la causa della malattia è lo pneumococco, un batterio diverso rispetto al meningococco che tanta paura ha fatto in Toscana. Il piccolo era in regola con le vaccinazioni.Continua a leggere