Bike sharing | rubati selle | cestini e ruote dalle bici del Comune

Milano. Bike sharing : online mappa percorsi ciclabili e stalli : Uno strumento in più per cittadini e turisti che vogliono godersi la primavera sulle due ruote. Sul geoportale del Comune

Riqualificazione di piazza Mostra - i dieci progetti finalisti tra Bike sharing - riappropriazione degli spazi e valorizzazione delle aree : ... lungo il lato est, e l'utilizzo della piazza per manifestazioni e attività temporanee di interesse pubblico , spettacoli, conferenze, manifestazioni ludiche e sportive, mercati ed attività di ...

Monza - il piano di potenziamento per la mobilità in bici : piste ciclabili - Bike sharing e formazione : Il piano operativo di dettaglio presentato per dare vita al progetto "Mo.Bi.Scuo.La. - Monza in bici a scuola e al lavoro" è stato approvato.La comunicazione ufficiale è arrivata da Roma: piste ...

Parigi : fiasco Bike-sharing : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Bike sharing : come muoversi alla Design Week con ofo. Il designer Giulio Iacchetti seleziona i luoghi e gli appuntamenti imperdibili : About ofo ofo è la prima e più grande piattaforma al mondo di Bike sharing senza stazioni fisse. Fondata nel 2014 da Dai Wei, suo attuale CEO, ha già fornito oltre 10 milioni di biciclette, condivise ...

Milano : Bike sharing - arrivano le nuove bici Mobike : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Nuovi modelli di biciclette per il bike sharing di Milano. Mobike, che gestisce una delle flotte delle biciclette in condivisione senza stallo fisso, mette su strada una smart-bike Lite 3.0 con il cambio a 3 marce. Inoltre, si spiega dal Comune di Milano, nasce una e-bi

Uber ha comprato l’azienda di Bike-sharing Jump Bikes : Uber ha fatto sapere di avere comprato l’azienda americana di bike-sharing Jump Bikes, attiva a San Francisco e Washington. La cifra dell’accordo non è stata diffusa, ma una fonte del Financial Times ha detto che Uber ha pagato circa 100 The post Uber ha comprato l’azienda di bike-sharing Jump Bikes appeared first on Il Post.

C’è un problema col Bike sharing - in Cina : E come si dice in questi casi, le foto valgono più di mille parole The post C’è un problema col bike sharing, in Cina appeared first on Il Post.

Roma : Rubano bici del Bike sharing ma allarme blocca le ruote : Roma – Due cittadini marocchini, di 27 e 35 anni, irregolari in Italia e con precedenti sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Le accuse sono di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri sera, i malviventi hanno manomesso il dispositivo di sicurezza di una bicicletta del noleggio bike sharing. E si sono allontanati in sella alla stessa lungo ...

Milano - Brera e i Navigli : la movida che pedala - le notti del Bike sharing : Ai milanesi piace pedalare sotto le stelle. Soprattutto in primavera e ancor di più per tornare dai grandi eventi che accendono la città. bikemi ripropone quindi l'orario allungato, sulla scorta del ...

Car e Bike sharing : lo usa oltre un italiano su quattro : Car e bike sharing: lo usa oltre un italiano su quattro Il numero crescente della mobilità condivisa registrato fra il 2015 e il 2017 è del 50%. Milano si conferma al top tra le città. Siamo primi in europa per diffusione di biciclette in 265 Comuni Continua a leggere