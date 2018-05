Berlusconi e Meloni | corteggiata | aspettano in silenzio Pd | opposizione ad oltranza

Salvini domani da Mattarella - ad ore incontrerà Berlusconi e Meloni : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati a Roma. “Stamattina abbiamo chiuso il contratto e la trattativa sul

Centrodestra - perché martedì può essere il giorno della rottura : Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in trincea : Il Centrodestra rischia un epilogo che più triste non si può. Tornato prima coalizione il 4 marzo con il consenso del 37% degli italiani, cresciuto di altri due punti negli ultimi sondaggi, ...

Giorgia Meloni si ribella : il candidato premier non è Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi oggi ha avanzato al presidente Sergio Mattarella la proposta di affidargli l’incarico da premier. Il leader di Forza

Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi : 'Non sei tu il premier del centrodestra' : Dopo il duro intervento di Silvio Berlusconi - il quale in buona sostanza ha chiesto a Sergio Mattarella di affidargli l'incarico da premier , per poi attaccare frontalmente Matteo Salvini -, ecco ...

Governo - Centinaio - Lega - : 'Nel contratto vogliamo portare le istanze di Berlusconi e Meloni' : 'Al contratto mancano tante virgole e tanti punti. Stiamo discutendo soprattutto di immigrazione e sicurezza, le distanze si possono sistemare...

Valzer di auto al Colle - Meloni in Mini per evitare l'incidente tra Salvini e Berlusconi : Per non tamponarsi, per non scontrarsi, le auto di Salvini e di Berlusconi hanno la fortuna che dopo l'una e prima dell'altra, cioè in mezzo ci sia la Mini di Giorgia Meloni . Che fa da cuscinetto all'...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Centrodestra ultima spiaggia : vertice Salvini-Meloni per rispondere a Berlusconi : Per il futuro governo si parte dalla nostra area politica, che ha vinto le elezioni del 4 marzo, e dai nostri programmi. Di Maio si metta l'anima in pace'. Carroccio resta contrario a qualsiasi ...

Regionali Fvg - Tajani - Berlusconi e Meloni oggi a Trieste FOTO E VIDEO : in tour in regione nella settimana che porta alle elezioni del 29 aprile , è arrivato a Trieste , con un'ora di ritardo, intorno alle 13 di oggi, venerdì 27 aprile. La visita di Berlusconi a Trieste ...

Salvini - Governo M5s-Pd "telenovela stucchevole"/ "Non lascio Berlusconi" : l'attacco di Giorgia Meloni : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Meloni : Berlusconi sopra le righe sui Cinque stelle : Critiche all’ex premier dalla leader della destra, i suoi giudizi su M5s sarebbero stati “troppo lapidari”, specie il paragone con Hitler e le frasi sulla pulizia dei bagni

Matteo Salvini si prende tutto : Berlusconi e Meloni d'accordo - su cosa mette le mani : Si prende tutto, Matteo Salvini . Il nuovo obiettivo del leader della Lega , dopo le politiche e le regionali in Molise, si chiama Trentino : la Lega è il primo partito al 27% e il nome su cui puntare ...

Giorgia Meloni sta con Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi si metta l'anima in pace - mai accordi con il Pd' : Dopo Matteo Salvini , anche Giorgia Meloni prende le distanze da Silvio Berlusconi . 'Credo che debba mettersi l'anima in pace - commenta la leader di Fratelli d'Italia da Udine, per la campagna ...

Governo - Pd a Berlusconi 'Noi con Meloni e Salvini Sta sognando' : 'Hanno raccontato agli italiani che avrebbero fatto tutto facile, tutto subito, tutto nuovo - ha scritto - e invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni ...