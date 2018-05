Benzina | l' Italia è tra i Paesi più cari al mondo | colpa delle tasse

“Qualcuno intervenga”. Sta succedendo in tutti i distributori di Benzina. E gli automobilisti italiani se ne stanno accorgendo : Si avvicinano le ferie estive e per gli italiani che programmano spostamenti e viaggi in macchina arriva un grattacapo in più. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo si registrano oggi gli interventi di IP, Italiana Petroli e Q8. Morale della favola: vola il prezzo della benzina, spinto dai rialzi delle quotazioni del petrolio. Il prezzo medio praticato sulla rete italiana, secondo quanto emerge dalle tabelle del Mise ...