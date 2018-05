Benzina | il pieno verso i 100 euro

Benzina / Nuovo aumento dei prezzi - il pieno supera i 100 euro : BENZINA , Nuovo aumento dei prezzi che salgono ai massimi da tre anni. Il pieno può anche supera re i 100 euro e le prospettive non sembrano buone visto il costo del petrolio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:46:00 GMT)

Benzina sopra 1 - 6 euro al litro/ Il costo del pieno aumenta. Codacons chiede l’intervento dei Nas : Il prezzo della Benzina è salito sopra quota 1,6 euro ali litro, per via delrialzo del petrolio che sta influendo anche sui carburanti. Codacons chiede l'intervento dei Nas(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:04:00 GMT)