Beni culturali | un museo per Michelangelo e il marmo a Carrara

Castello di Carlo V a Crotone - la senatrice Corrado (M5s) : il progetto di restauro non è stato giudicato valido dal Ministero dei Beni culturali : Anche in quest’altra occasione i milioni disponibili per il restauro del Castello Carlo V non sono spendibili, almeno nell’immediato, in

Contratto di governo Lega-5 Stelle : ecco cosa c'è scritto - per ora - alla voce "Beni culturali" : "Il patrimonio italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo. Il nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche e architettoniche sparse in maniera omogenea in tutto il ...

Al Vinitaly 2018 giornalisti e pubblico preferiscono la Sicilia : il neo assessore ai Beni culturali brinda col Grillo Brut di Fazio : La Casa Vinicola Fazio conclude l’esperienza al Vinitaly 2018 da protagonista con il suo nuovo arrivato in scuderia, presentato in occasione della kermesse veronese: il Grillo Brut D.O.C Sicilia, quarto della linea spumanti, realizzato con metodo Charmat, che dona al vino complessità aromatica, profumo ricco, gusto piacevole grazie ai marcati e riconoscibili sentori di frutta. Un vino spumante che ha riscosso successo durante le quattro giornate ...

La scienza al servizio dell'arte per 'far parlare' i Beni culturali : RAVENNA. Se fossero una forza di polizia, sarebbero probabilmente la 'Scientifica'. Non porteranno loro il lavoro fino in fondo, ma daranno elementi di indagine fondamentali e imprescindibili per il ...

Riforma pensioni/ I ritardi per gli ex dipendenti dei Beni culturali (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. I ritardi per gli ex dipendenti dei Beni Culturali. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 aprile(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Beni culturali - la ricetta di Tusa 'Più privati e meno burocrazia' : Non crede che si tratti di una vera emergenza per la politica? "Mi sono documentato. Ho visto che in alcune regioni d'Italia hanno fatto una legge sull'editoria che dà agevolazioni ai piccoli editori ...

Terremoto Centro Italia - Beni culturali : In Umbria messi in sicurezza 39 edifici : “Sono 39 le messe in sicurezza completate nell’area del cratere umbro degli edifici sotto tutela della Soprintendenza dei beni culturali e la scossa di qualche giorno fa, di magnitudo 4.6 con epiCentro Muccia, ci ha detto che è stata fatta bene, visto che non si sono registrati nuovi danni o aggravamenti di quelli esistenti“: lo ha dichiarato Marica Mercalli, soprintendente ai beni culturali dell’Umbria, in occasione del ...

Sicilia : Sebastiano Tusa nuovo assessore ai Beni culturali al posto di Sgarbi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Sarà Sebastiano Tusa il nuovo assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia. Prenderà il posto del dimissionario Vittorio Sgarbi che ha optato per il seggio in Parlamento. Il dirigente regionale, che da qualche anno è il Sovrintendente al Mare, firmerà oggi. Tra poco, come apprende l’Adnkronos, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firmerà la nomina. Era stato il critico ...

Sicilia : M5S - da governo impegno zero su Beni culturali : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Qual è l’impegno del governo Musumeci sul fronte della cultura in Sicilia? zero". Così i deputati regionali del M5S, componenti della Commissione Cultura all'Ars, Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Giampiero Trizzino a margine della riunione della

Sicilia - Sgarbi lancia gli 'Stati Generali dei Beni culturali" a Gangi : ... i delegati degli assessorati coinvolti , Infrastrutture, Territorio, Turismo, Istruzione , Attività produttive, Agricoltura ed Economia, si sono confrontati nella definizione dei contenuti della ...

No a percorsi preferenziali nei Beni culturali : Bisogna essere sempre felice quando si creano posti di lavoro e in particolare posti di lavoro nel settore del patrimonio culturale. Ma bisogna esserlo meno, però, se si stabiliscono percorsi preferenziali. La stabilizzazione non può valere solo per alcuni, e solo perché si tratta di Pompei.Sarebbe bello (personalmente lo scrivo e lo sostengo da anni) se a tutte le strutture del Mibact, e non solo ai grandi musei, si ...

Beni culturali - la Soprintendenza cerca mecenati per finanziare eventi culturali : Chieti - La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ha emesso un bando pubblico per reperire fondi dai privati finalizzati a finanziare eventi culturali. Il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale e Anno del cibo italiano è il tema al centro delle iniziative che la Soprintendenza intende declinare in una serie di eventi sul territorio ai quali i privati possono aderire, finanziandoli in tutto o in parte. ...

C'è stato un equivoco. Non si aboliscono le sovrintendenze ai Beni culturali in Sicilia : 'Non c'è alcun motivo per agitarsi. Non è prevista alcuna abolizione delle sovrintendenze. La Legge Finanziaria contiene un errore materiale, e cioè la presunta abrogazione di alcuni articoli della ...