Beautiful Anticipazioni | cosa accadrà nella quarta settimana del mese di maggio

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 21 al 26 maggio 2018 : Bill furioso con Liam - è guerra : Amici di Beautiful, ecco le anticipazioni italiane sulle puntate dal 21 al 26 maggio 2018: ripartiremo da Steffy preoccupata per Liam e Maya gelosa del legame che si è creato tra Nicole e Lizzie, con conseguente richiesta di trasferire Zende e consorte a Parigi. Bill riceverà CJ nel suo ufficio per concludere l'affare, ma Liam bloccherà tutto e contesterà la presidenza di Bill alla Spencer Publications, ricattandolo con la registrazione in cui ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY avrà a che fare con WYATT? : anticipazioni americane Beautiful: perché SALLY torna a Los Angeles? Se siete nostri lettori abituali ormai lo sapete: SALLY Spectra sarà in primo piano ancora per qualche mese nelle puntate italiane di Beautiful, ma, ad un certo punto, il suo peso sulla scena inizierà a diminuire drasticamente, complice anche il ritorno di Hope Logan che la sostituirà come rivale di Steffy Forrester per il cuore di Liam Spencer. La stilista avrà comunque il suo ...

Beautiful Anticipazioni 17 maggio 2018 : Liam minaccia Bill : Bill è pronto a licenziare Liam se continuerà a mettergli i bastoni tra le ruote, ma il ragazzo risponde minacciandolo.

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 18 e lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 18 e lunedì 21 maggio 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) di essere estremamente in ansia per Liam (Scott Clifton), per via del suo forte disaccordo con il padre. Maya (Karla Mosley), piuttosto gelosa del legame che si è stabilito tra Nicole (Reign Edwards) e la piccola Lizzy, chiede a Rick (Jacob Young) di trasferire sua sorella e Zende (Rome Flynn) a Parigi. Bill ...

Beautiful - anticipazioni americane : KEITH CARLOS sarà DANNY - novità! : Nuovo ingresso nelle puntate americane di Beautiful: è KEITH CARLOS, ex giocatore di football professionista e modello che, nel 2014, ha vinto un’edizione di America’s Next Top Model. Da qualche anno KEITH sta muovendo i primi passi come attore, percorso che ora lo ha portato nella soap americana più vista al mondo. Del suo personaggio non si sa molto (se non il nome: DANNY), ma di certo negli episodi USA apparirà in scena molto ...

Beautiful - anticipazioni americane : HOPE sposa felice… o infelice? : Nelle attuali puntate americane di Beautiful si avvicina il giorno delle nozze per Liam Spencer (fresco di annullamento dal matrimonio con Steffy) e HOPE Logan. La sposa è ovviamente al settimo cielo, sebbene qualche dettaglio della vicenda l’abbia portata a mostrare qualche insicurezza: Rick si è interrogato sulla possibilità che la sorella al momento possa essere solo un rassicurante ripiego per Liam, che, tra l’altro, non ha mai ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 17 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 17 maggio 2018: Liam (Scott Clifton) immagina quello che potrebbe accadere se denunciasse suo padre Bill (Don Diamont)… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) tenta di far ragionare Liam, in modo da farlo rinunciare alla sua battaglia per la verità… Sheila (Kimberlin Brown), coadiuvata da Charlie (Dick Christie), blocca l’ascensore in cui sono Ridge (Thorsten Kaye) e Quinn (Rena ...

Beautiful - anticipazioni trame dal 21 al 26 maggio : è guerra tra Liam e Bill : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, assisteremo al ricatto che Bill subirà da Liam, venuto a conoscenza della sua responsabilità nell’incendio alla Spectra. Vedremo una Steffy preoccupata per suo marito e intenzionata a mediare tra padre e figlio. Inoltre, Zende e Nicole cominceranno ad uscire di scena, trasferiti a Parigi alla Forrester International (ovviamente con lo zampino di Maya). Di seguito, tutte le anticipazioni delle ...

Beautiful - anticipazioni americane : altri episodi per TAYLOR!!! : Visto il suo attuale status di guest star, le date delle puntate di Beautiful in cui apparirà in scena Hunter Tylo nei panni di Taylor Hayes vengono rese note ogni settimana. Già vi abbiamo riportato che, negli episodi in onda negli Stati Uniti in questi giorni, la psichiatra avrà un duro confronto con la rivale di sempre, Brooke Logan. Ebbene, in seguito Taylor tornerà a riaffacciarsi sugli schermi nelle puntate trasmesse il 24 e il 25 maggio e ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : RIDGE e BROOKE a Montecarlo : Beautiful: THORSTEN KAYE e KATHERINE KELLY LANG al Television Festival 2018 di Montecarlo La trasferta estiva a Montecarlo sta diventando, da qualche anno a questa parte, un appuntamento fisso per Beautiful, che ha deciso di sfruttare l’immancabile nomination della soap al Television Festival per registrare alcune scene nel Principato. Sarà così anche quest’anno? Al momento manca un comunicato ufficiale da parte della produzione ma, ...

Beautiful Anticipazioni 16 maggio 2018 : Sheila tenta di incastrare Quinn e Ridge : Sheila cerca di incastrare Quinn e Ridge pronta a dimostrare ad Eric che tra i due c'è ancora del tenero.