Batistuta-Roma | il Tribunale rigetta la richiesta di risarcimento Appello nel 2020

Batistuta : “Dzeko trascinatore della Roma” : “Dzeko e’ un grande giocatore e i tifosi della Roma non possono chiedere altro, e’ forte, segna e trascina la squadra, ma per diventare un idolo deve vincere un trofeo…”. Gabriel Omar Batistuta sa come si vince e come si diventa idoli a Roma. L’argentino lo scudetto in giallorosso l’ha vinto e si schiera dalla parte dell’attaccante bosniaco in un’intervista rilasciata al “Var dello ...