Bari | con la Ferrari si schianta contro autocarro | muore 73enne al volante

Chiude il pub a San Pasquale - il titolare : 'Bari è degli abusivi. A me 200 controlli in un anno' : L'imprenditore 36enne Giovanni Padovano Chiude anche il pub in via Enrico Toti, nella stessa zona dove aveva già cessato un'altra attività. Siamo nel quartiere San Pasquale di Bari. Il Bulldog cafè di ...

Tumori : da oggi in Policlinico Bari casco contro alopecia : oggi si è tenuta la consegna all’Unita’ Operativa di Oncologica Medica del Policlinico di Bari (diretta dal prof. Francesco Silvestris) del casco refrigeratore per prevenire l’alopecia da chemioterapia acquistato grazie alle donazioni dell’associazione Pandora Onlus del presidente Alfredo Polito. L’iniziativa, denominata “Un Capello per AMICO!” ha mosso un’onda di generosita’ tra privati che ...

Diretta/ Bari Carpi (risultato finale 2-0) streaming video e tv : i galletti conquistano l'accesso ai playoff : Diretta Bari Carpi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I pugliesi devono difendere il sesto posto, emiliani già fuori dai playoff(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:29:00 GMT)

Bari - Cacucci confermato alla guida dell'Arcidiocesi altri due anni : lo ha deciso Papa Francesco : altri due anni, Monsignor Francesco Cacucci si dedicherà alla cura pastorale della Chiesa Locale. Lo ha deciso Papa Francesco, in conformità al Codice di Diritto Canonico, dopo la rinuncia al governo ...

Bari - Ikea e il concorso a premi che 'discrimina' gli etero : scoppia la polemica Video : “Diversity Celebration” è il nome del concorso a premi indetto da Ikea arredamenti per la sede di Bari che sta facendo discutere in Puglia. Il concorso L’iniziativa è patrocinata dal Comune [Video] del capoluogo pugliese, seppure si tratti di un patrocinio gratuito e consiste in un concorso rivolto alle sole coppie pugliesi che hanno in progetto di contrarre un’unione civile, dunque, coppie omosessuali, che prevedono di stipulare l’unione entro ...

Bari - Ikea e il concorso a premi che 'discrimina' gli etero : scoppia la polemica : “Diversity Celebration” è il nome del concorso a premi indetto da Ikea arredamenti (per la sede di Bari) che sta facendo discutere in Puglia. Il concorso L’iniziativa è patrocinata dal Comune del capoluogo pugliese, seppure si tratti di un patrocinio gratuito e consiste in un concorso rivolto alle sole coppie pugliesi che hanno in progetto di contrarre un’unione civile, dunque, coppie omosessuali, che prevedono di stipulare l’unione entro il 25 ...

Un'economia più forte dei barBari : Un documento riportato dal quotidiano online Huffington Post Italia " una bozza del contratto politico in corso di negoziazione tra M5s e Lega " ha destabilizzato i mercati in apertura con spread in ...

Un’economia più forte dei barBari : Un documento riportato dal quotidiano online Huffington Post Italia – una bozza del contratto politico in corso di negoziazione tra M5s e Lega – ha destabilizzato i mercati in apertura con spread in aumento di oltre 10 punti base e la Borsa pesante (meno 2,3 per cento). Il documento include proposte

"Meglio barBari che servi". Matteo Salvini contro "il ricatto dello spread". Riparte il tavolo per "chiudere oggi" : "Tutti scrivono che sale lo spread, scendono le Borse, che Washington è preoccupata, Berlino è preoccupata, Parigi è preoccupata... Se nei salottini dove hanno deciso che i nostri figli devono vivere di precarietà e di paura, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che è giusto. E anche i giornali italiani: Travaglio mi insulta, anche il Giornale di casa Berlusconi ci insulta, Il Sole 24 Ore ci insulta, ci ...

Le "invasioni barBariche" di Lega e M5S - secondo il Financial Times : Il quotidiano finanziario britannico, preoccupato per la politica italiana in via di definizione, punta il dito su posizioni e proposte delle due forze riguardo ai migranti, flat tax, reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero. Oltre a elencare ...

Bari - vuoto a rendere sulla birra : consigliere comunale dona 10 centesimi a bottiglia : vuoto a rendere sulle bottiglie di Peroni. E' l'iniziativa 'Valgo 10 cent' messa in atto al Chiringuito di Bari, lo storico bar sulla banchina del molo, in occasione della Giornata europea per il ...

Bari - preside di un liceo : “A scuola - come in chiesa - si entra solo con abiti adatti” : Bari, preside di un liceo: “A scuola, come in chiesa, si entra solo con abiti adatti” La circolare del dirigente dell’Istituto Arcangelo Scacchi riapre le polemiche sull’abbigliamento succinto degli studenti in classe Continua a leggere L'articolo Bari, preside di un liceo: “A scuola, come in chiesa, si entra solo con abiti adatti” proviene da NewsGo.

“È successo così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

Bari - turista americana trovata morta con lividi sul collo - : Il corpo della donna, in vacanza in Puglia insieme al marito, è stato ritrovato all'interno di una stanza in una villetta di una struttura extralberghiera della città