Barcellona | Iniesta saluta | ovazione di 11 minuti al Camp Nou

Liga : ultimo atto. Il Barcellona saluta Iniesta : Situazione ben delineata all’ultimo atto della Liga. Al Siviglia basta un punto in casa con l’Alaves per certificare la presenza nella prossima Europa League in cui potrà indossare il distintivo di plurivincitore. Il Getafe, che segue a 3 punti, gioca in casa del Malaga. L’Atletico, dopo il trionfo in Europa League, ospita l’Eibar e, a meno di un tracollo, non sara’ raggiunto al secondo posto dal Real Madrid che ...

Guardiola - video messaggio per Iniesta : 'Sei perfetto. Il Barcellona avrà ancora bisogno di te' : Don Andres ha lasciato un segno in tutti gli amanti di questo sport, compreso chi, da suo allenatore, è riuscito a imprimere una rivoluzione e vincere tutto: Pep Guardiola. L'attuale guida tecnica ...

Barcellona-Real Madrid - a Sergio Ramos la maglia dell'ultimo Clasico di Iniesta : Da capitano a capitano: l'ultima maglia indossata in un Clasico da Andres Iniesta va a Sergio Ramos. Nella serata di domenica, il centrocampista blaugrana ha giocato il suo ultimo derby di Spagna , ...

Barcellona-Real : tante emozioni - un'espulsione e l'addio di Iniesta : Non avevano più nulla da chiedere al campionato, Barcellona e Real Madrid , con la squadra di Valverde già certa del suo 25esimo scudetto e quella di Zidane concentrata sulla finale di Champions dove ...

Diretta/ Barcellona Real Madrid : streaming video-tv - l'ultima di Iniesta. Quote - orario - probabili formazioni : Diretta Barcellona Real Madrid info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. probabili formazioni, Quote, orario, risultato live (Liga, 36^ giornata)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:47:00 GMT)

Clásico - niente pasillo del Real per il Barcellona : ma il dubbio su Iniesta rimane : Stop, il mondo del calcio si ferma, e smette di pensare a qualsiasi cosa: ci sarebbero così solo applausi per Don Andrés, uno dei giocatori più forti di sempre. Il momento più duro: Iniesta dice ...

Barcellona - due supereroi sulla stessa macchina : con Iniesta spunta Batman : Un'immagine diventata rapidamente virale nel mondo del web, prima per la curiosità succitata, dunque per la spiegazione. Quello apparso nella foto di Iniesta è infatti essere un seggiolino omologato ...

Ubriachi di Iniesta : la Cina offre 27 milioni al giocatore del Barcellona (e 6 milioni per il vino della sua cantina) : Un'offerta particolare, quella che il presidente del Chongqing Dangdai ha fatto ad Andres Iniesta. L'impresario cinese avrebbe offerto al centrocampista spagnolo 27 milioni di euro per tre anni volare in Cina e giocare nella sua squadra, ma non solo: nelle tasche del 34enne spagnolo entrerebbero anche i proventi della vendita di sei milioni di bottiglie della casa vinicola del campione, a sei euro l'una.A rivelarlo è il quotidiano ...

Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni : “E’ la mia ultima stagione qui” : Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni: “E’ la mia ultima stagione qui” dopo 22 anni è giunto al capolinea il lungo e intenso matrimonio tra il Barcellona e Andrés Iniesta, che a fine stagione lascerà i blaugrana. Ad annunciarlo è stato lo stesso capitano dei catalani nel corso di una conferenza stampa: “Buonasera a […]

Iniesta e l'addio al Barcellona in lacrime : Invece mi tengo stretto il rispetto e l'affetto di tutto il mondo'. Da questo punto di vista Iniesta in effetti ha pochi rivali. Perfino il Real Madrid, tramite il suo allenatore Zinedine Zidane, ...

INIESTA - ADDIO IN LACRIME AL Barcellona/ Video - Claudio Marchisio : "Grazie per questa meravigliosa storia" : INIESTA: "ADDIO BARCELLONA, grazie di tutto”, Video, LACRIME e commozione: l’Illusionista lascia dopo 22 anni la compagine blaugrana. Il nazionale spagnolo giocherà in Cina(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:41:00 GMT)

UFFICIALE Barcellona : Iniesta lascia - futuro lontano dall'Europa - : ... sette Supercoppe spagnole, sette Coppe del Re, quattro UEFA Champions League, tre Supercoppe UEFA e tre Coppe del mondo per club FIFA, oltre a un Mondiale e due Europei con la maglia della Nazionale ...