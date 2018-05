Barbara D' Urso | la mitragliata contro Romina Power | ' Non viene ospite da me? Pazienza

Guerra in tv tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli. Tra Favoloso - purosangue e nuove magliette sessiste : "Domenica Live" e "Domenica In" hanno qualcosa in comune: il Gf15 . Cristina Parodi ha ospitato la blogger e influencer Selvaggia Lucarelli , vittima della frase sessista scritta da Luigi Favoloso , ...

Barbara D'Urso - frecciatina a Selvaggia Lucarelli : 'Basta sfruttare il Gf per andare in Tv a parlare' : L'ultimo servizio di Domenica Live mostra tutti i comportamenti sbagliati dei reality puniti con la squalifica. Partendo dalle vecchie edizioni del Grande Fratello, passando per La Fattoria, l'Isola ...

Ballando con le Stelle 2018 : Lucarelli contro Barbara D'Urso e il GF15 : Ieri sera è andata in onda un' altra puntata della diatriba Selvaggia Lucarelli vs Barbara D'Urso; questa volta il Grande Fratello 2018 è sbarcato nello studio di Ballando con le Stelle. La giurata Selvaggia Lucarelli, in occasione della finalissima del programma di RaiUno, ha provocatoriamente indossato una maglietta con una frase chiaramente indirizzata a Barbara D'Urso ed al reality di Canale 5.-- Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso e ...

Loredana Lecciso da Barbara D'Urso 'sgrida' Romina Power : 'Cerca di rispettarlo' Video : E se ieri sera Maria De Filippi è riuscita ad avere la storica coppia ad Amici 17 [Video], Barbara D'Urso è riuscita a replicare avendo ospite Loredana Lecciso. Quest'ultima, dopo le clamorose dichiarazioni del Maestro Carrisi al magazine Oggi è tornata Domenica Live per parlare della fine della sua relazione con Al Bano. Le ultime novita' ci rivelano che l'ex soubrette ha deciso di cambiare look mostrandosi su Instagram senza extention e un ...

Domenica Live/ Barbara D'Urso rivela : al Grande Fratello 15 l'ingresso di una donna e il primo finalista : Domenica Live, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:38:00 GMT)

Romina Power rifiuta l’invito della d’Urso : arriva la frecciatina di Barbara : Barbara d’Urso a Domenica Live: “Facciamo il 22% di share anche senza Romina Power” Romina Power contro Barbara d’Urso. Durante l’intervista a Loredana Lecciso a Domenica Live, la conduttrice napoletana ha svelato che l’ex moglie di Albano Carrisi ha più volte rifiutato il suo invito a prendere parte alle sue trasmissioni pomeridiane. Una risposta che […] L'articolo Romina Power rifiuta l’invito ...

Domenica IN - Selvaggia Lucarelli contro 'l'innominata' Barbara d'Urso : "Non si può essere coerenti in base agli ascolti" : E' una Domenica di passione quella vissuta tra Rai1 e Canale5. Se a Domenica Live è stato ospitato l'ultimo squalificato dalla casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso, nello studio di Domenica IN c'è Selvaggia Lucarelli, al centro della vicenda che riguarda per l'appunto l'ex gieffino, squalificato per le frasi sessiste manifestate nella casa e rivolte alla giornalista ed opinionista.Selvaggia a proposito del fatto, afferma: Perché ...

Loredana Lecciso da Barbara D'Urso 'sgrida' Romina Power : 'Cerca di rispettarlo' : E se ieri sera Maria De Filippi è riuscita ad avere la "storica coppia" ad "Amici 17", Barbara D'Urso è riuscita a replicare avendo ospite Loredana Lecciso. Quest'ultima, dopo le clamorose dichiarazioni del Maestro Carrisi al magazine "Oggi" è tornata "Domenica Live" per parlare della fine della sua relazione con Al Bano. Le ultime novità ci rivelano che l'ex soubrette ha deciso di cambiare look mostrandosi su Instagram senza extention e un viso ...

Barbara d’Urso risponde a Selvaggia Lucarelli - la polemica sul GF 15 continua : Barbara d’Urso non sta di certo in silenzio di fronte alle critiche che stanno colpendo il GF 15. In particolare ha voluto rispondere alle parole di Selvaggia Lucarelli ed all’invito della giornalista di non invitare Favoloso in studio, per via dell’insulto che avrebbe scritto nei suoi confronti. Parole che hanno provocato l’espulsione dell’ex concorrente del GF 15, poi invitato nei salotti di Barbara d’Urso. ...

